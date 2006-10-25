Троє дітей згоріли у хаті, яку самі підпалили
09:44, 25 жовтня 2006Суспільство
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Трагедія сталася на Прикарпатті
На Прикарпатті, у с. Плай Верховинського району, у приватному житловому будинку внаслідок дитячих пустощів з вогнем виникла пожежа, в результаті якої загинуло троє дітей (2003 р.н., 2004 р.н., 2006 р.н.).
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, вогнем повністю знищено будинок.
Відділенням Державної пожежної охорони пожежу ліквідовано.
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