Троє дітей згоріли у хаті, яку самі підпалили

На Прикарпатті, у с. Плай Верховинського району, у приватному житловому будинку внаслідок дитячих пустощів з вогнем виникла пожежа, в результаті якої загинуло троє дітей (2003 р.н., 2004 р.н., 2006 р.н.).

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, вогнем повністю знищено будинок.

Відділенням Державної пожежної охорони пожежу ліквідовано.