У Москві пограбували квартиру першого віце-спікера Держдуми

У Москві невідомі пограбовували квартиру першого віце-спікера Держдуми Любові Сліски. Сліска виявила пограбування в неділю, коли повернулася до Москви з відрядження. На думку депутата, зловмисники проникли до неї в квартиру в ніч з п`ятниці на суботу. Відомий навіть приблизний час, коли могло відбутися пограбування, - між другою і третьою годиною ночі.

За словами Сліски, деякі вкрадені речі є для неї дуже цінними. Серед вкраденого - подарунки, які вона отримала до ювілею. За інформацією газети "Твой день", з квартири на вулиці Улофа Пальми злодії забрали з собою дорогі ювелірні прикраси, гроші і навіть пістолет віце-спікера. Вони збиралися викрасти і 100-кілограмовий сейф, проте змогли донести його тільки до порогу.

За інформацією газети, розмір заподіяного збитку поки не визначено. Видання пише, що злодії, швидше за все, діяли за наведенням, яке міг дати обслуговуючий персонал або знайомі Сліски.

Лента.ру