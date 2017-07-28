У Житомирі в рамках проекту бюджету участі "Островки здоров’я для всіх" відкрили спортивний майданчик, де можуть займатися люди з обмеженими фізичними можливостями

Сьогодні у Житомирі в рамках проетку бюджету участі «Островки здоров’я для всіх» відкрили спортивний майданчик, де можуть займатися люди з обмеженими фізичними можливостями. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, на спортивному майданчику на вулиці Михайла Грушевського 71/105 зможуть займатись діти, дорослі та люди з обмеженими фізичними можливостями. Для мешканців навколишніх будинків – це єдиний в мікрорайоні спортивний майданчик із спеціально обладнаними тренажерами.

«Цей проект Бюджету участі дуже важливий для житомирян, бо цей проект направлений на здоров’я наших дітей. Завдання цього проекту- витягти дітей від комп’ютерів та смартфонів і дати їм можливість займатися на свіжому повітрі. Діти зміцнюють здоров’я та спілкуються між собою. Друга цінність цього проекту та, що люди самі визначили і проголосували за нього. Це дає можливість житомирянам долучатися до життя міста. Така комунікація між владою та громадою приносить реальну користь нашому місту»,- цитує прес-служба міськради мера Житомира Сергія Сухомлина, який був на відкритті майданчику.

Автором проекту є житомирянка Галина Шевчук, яка протягом всього періоду реалізації проекту тісно співпрацювала з міською радою, брала безпосередню участь в усіх процесах та контролювала хід робіт.

«Гасло «Творимо місто разом» реально працює. Після того як ми встановили цей багатофункціональний майданчик, біля нашого будинку почало вирувати життя. Тут займаються діти, пенсіонери та жителі прилеглих будинків. Ми навіть не уявляли, що цей проект настільки змінить наше повсякденне життя», - зазначила на відкритті майданчику Шевчук.

Спортивний майданчик розбитий на чотири умовних сектори-островки, на ньому є дитячий спортивно-гімнастичний комплекс, гойдалка для чотирьох, тренажери , штанга , гойдалка для людей з обмеженими можливостями та інше.

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Особливістю майданчика є те, що на більшості розміщених вуличних тренажерів можуть займатися люди з обмеженими фізичними можливостями.

Кожен тренажер має інструкцію з правилами використання та переліком можливих виконуваних вправ.

Окрім встановлення тренажерів, під час облаштування майданчику були здійснені роботи з благоустрою прилеглої роботи: укладання плитки, встановлення смітників, лавок.

Загальна вартість проекту склала 240 тис. 600 гривень.

Як повідомляв УНІАН, бюджет участі – інструмент прямої демократії, за допомогою якого мешканці міста залучаються до розподілу частини міського бюджету, це можливість громади реалізовувати власні соціальні проекти за бюджетні кошти. У бюджеті Житомира щороку передбачатимуться гроші на реалізацію громадських проектів – 1% від власних доходів. У 2017 році житомиряни вже подали 99 проектних пропозицій, які наразі перебувають на етапі верифікації.