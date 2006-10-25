Пинзеник вважає, що українська економіка зазнає нового удару

Запровадження урядом так званих ПДВ-рахунків завдасть удару по вітчизняній економіці, тому що потребуватиме виключення значних сум оборотних коштів.

Про це сказав вчора екс-міністр фінансів України, голова ПРП Віктор ПИНЗЕНИК, коментуючи заяву Миколи АЗАРОВА на колегії Державної податкової адміністрації, повідомили УНІАН в прес-службі партії «Реформи і Порядок».

«Впровадження ПДВ-рахунків рівнозначне серйозному посиленню податкового тиску», - сказав В.ПИНЗЕНИК.

Він зазначив, що таке рішення «удвічі шкідливе в умовах ручного відшкодування ПДВ «для своїх», яке проводить нинішній уряд».

«Застосування ПДВ-рахунків є «абсурдним винаходом», якому немає аналогів у світовій практиці оподаткування», - сказав колишній керівник головного фінансового відомства держави.

Він нагадав, що уряд Віктора ЯНУКОВИЧА мав намір ввести ПДВ–рахунки в 2004 році.

Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня міністр фінансів України М.АЗАРОВ на колегії Державної податкової адміністрації України заявив, що Кабінет Міністрів України вивчає можливість введення ПДВ-рахунків. “Уряд зараз веде консультації, зокрема і з товаровиробниками, щодо можливого введення ПДВ-рахунків”.

Голова Державної податкової адміністрації України Анатолій БРЕЗІН в інтерв`ю журналістам заявив, що ДПАУ зараз розробляє порядок введення ПДВ-рахунків, і найближчим часом передаватиме його на розгляд уряду.

Довідка УНІАН. 1 березня 2004 року на нараді з питань ПДВ Президент України Леонід КУЧМА розкритикував роботу Кабміну щодо вирішення проблеми ПДВ і підписав указ про введення спеціальних ПДВ-рахунків. 23 березня Кабмін обнародував спільну з Нацбанком постанову про введення ПДВ-рахунків. Проте 30 березня Л.КУЧМА під час зустрічі з першим віце-прем`єр-міністром, міністром фінансів М.АЗАРОВИМ погодився з необхідністю перенесення терміну введення ПДВ-рахунків на місяць. 31 березня 2004 року Кабінет Міністрів України і НБУ затвердили спільну постанову про перенесення терміну введення спецрахунків для розрахунків з ПДВ на один місяць - з 1 квітня на 1 травня 2004 року.

9 квітня 2004 р. указом Президента України Л.КУЧМИ ПДВ-рахунки було скасовано.

ПДВ - найпроблемніший податок в Україні. З ним пов`язані махінації з незаконним відшкодуванням з бюджету, а також надання ряду пільг, через які бюджет недоотримує значні кошти.

За оцінками Кабміну, введення ПДВ-рахунків дозволить додатково залучити до бюджету 4-5 млрд. грн. за рахунок поліпшення адміністрування податку і зменшення махінацій з незаконним відшкодуванням ПДВ.

За розрахунками Міністерства фінансів України, введення системи ПДВ-рахунків дозволить акумулювати до Держбюджету додатково до 6 млрд. грн.