Росія відновила транзит м`яса через Україну

Відновлено транзит тваринницької продукції через територію України до Російської Федерації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства аграрної політики України, МінАП одержало офіційного листа Федеральної служби з питань ветеринарного і фітосанітарного нагляду від 23 жовтня 2006 року за підписом керівника служби Сергія ДАНКВЕРТА. У листі сказано, що Россільгоспнаглядом з 18 жовтня 2006 року скасовано тимчасові обмеження на транзит тваринницької продукції через територію України з країн-членів Євросоюзу до Російської Федерації на умовах, зазначених у підписаному раніше Протоколі.

Відповідне доручення направлено для виконання в територіальні управління Россільгоспнагляду.

Довідка УНІАН. Згідно з Протоколом, підписаним між Россільгоспнаглядом і МінАП України про умови поставок з України до Росії м`ясної і молочної продукції і відміни тимчасових обмежень на транзит тваринницької продукції через територію України до Російської Федерації, сторони домовились про відновлення транзиту тваринницьких вантажів з ряду країн-членів ЄС через Україну і про поставки яловичини у напівтушах і четвертинах з України до РФ.

Ввезення яловичини в напівтушах і четвертинах з України до Росії автотранспортом буде організовано через пункт пропуску МАПП «Троєбортне» (Брянська обл.), а залізничним транспортом - через пункт пропуску «Суземка» (Брянська обл.).

Росія ввела заборону на імпорт тваринницької продукції з України з 20 січня 2006 р., аргументуючи це порушеннями російського ветеринарного законодавства при ввезенні тваринницьких вантажів і відсутністю з боку ветслужби України дієвого контролю над поставками.