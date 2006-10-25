Земфіра потрапила в ДТП

Тижневик "Жизнь" сьогодні розказує про автокатастрофу, в яку потрапила популярна співачка Земфіра Рамазанова. Інцидент відбувся в центрі Москви, на вулиці Спірідоновка, де серед білого дня в шикарний чорний "БМВ" артистки на повному ходу врізалася срібляста "Шкода Октавія", за кермом якої знаходився чоловік. Від удару автомобіль Земфіри розвернуло і протягнуло на перехрестя, при цьому бампер "бумера" був розбитий вщент, а "Шкода" обійшлася подряпинами на лівому боку. Вийшовши з машини, співачка тут же подзвонила співробітникам ДАІ, в страхову компанію, а також своїй близькій подрузі Ренаті Літвіновій, на побачення з якою вона і поспішала. Та примчалася майже одночасно з даїшниками, а потім приїхали страховики, у яких Рамазанова заповнила всі необхідні папери. В ході розгляду ДТП з`ясувалося, що машина співачки рухалася із швидкістю 12 км/год, а "Шкода", яка їхала по головній дорозі, розігналася до 82 км/год, і Земфіра просто її не помітила. Заповнивши документи, артистка передала ключі від свого "БМВ" водію Літвінової, а потім сіла за кермо "Ягуара" подруги і помчала у бік свого будинку, тоді як водій "Шкоди" залишився чекати евакуатора, пише видання.

Утро.ру