О 7-й ранку у Запоріжжі вбили директора механічного заводу

Сьогодні вранці в Запоріжжі невідомими був убитий директор ВАТ «Запорізький механічний завод» Олексій ШИЯН.

Як повідомили УНІАН у керівництві УМВС України Запорізької області, злочин було скоєно близько 7 ранку в Жовтневому районі міста, де проживав О.ШИЯН.

«За попередніми даними, близько 7 ранку О.ШИЯН вийшов з під`їзду свого будинку, розташованого на вулиці Сталінграда, і одержав декілька ножових поранень, одне з яких виявилося смертельним», - повідомив співрозмовник агентства.

На даний момент за фактом скоєння злочину порушено кримінальну справу за ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Офіційно озвучити будь-які версії даного злочину представники прокурати Запорізької області і обласного УВС поки що відмовляються.