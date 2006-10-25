Фонд держмайна виставляє на аукціон акції ”Криворіжсталі”

Фонд державного майна України 1 грудня 2006 р. виставить на аукціонні торги в Першій фондовій торговій системі 0,32% державний пакет акцій ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг».

Інформаційне повідомлення про це опубліковано в офіційному виданні Фонду держмайна «Відомості приватизації» за 25 жовтня (№41).

Номінальна вартість 0,32% державного пакета акцій ОАО «Міттал Стіл Кривий Ріг» становить 12 млн. 350 тис. 507 тис. грн. Номінальна вартість однієї акції ВАТ - 1 грн.

Довідка УНІАН. 93,02% пакет акцій ОАО «Міттал Стіл Кривий Ріг» (що була ВАТ КГМК «Криворіжсталь») належить компанії Mittal Steel Germany GMBH (Німеччина).

Фонд державного майна України на сьогоднішній день є власником 1,74% пакета акцій «Криворіжсталі».

Раніше голова ФДМУ Валентина СЕМЕНЮК неодноразово заявляла, що Фонд планує виставити 1,74% пакет акцій «Криворіжсталі» на світовому фондовому ринку.

Але в жовтні 2006 р. Фонд держмайна заявив, що планує до кінця року реалізувати на українських фондових біржах два 0,32% і два 0,33% пакети акцій ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг».

ФДМУ вже виставив на аукціонні торги 22 листопада на Українській міжбанківській валютній біржі 0,33% державний пакет акцій ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг».