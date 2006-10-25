Погода до кінця тижня

Завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. У східній половині дощі, на решті території переважно без опадів. Вночі та вранці у західних областях подекуди туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, поривчастий.

Температура вночі 6-11° тепла, у Карпатах та Прикарпатті 2-7° тепла, вдень 9-14°, у південній частині місцями 16-18°, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

27-28 жовтня - мінлива хмарність. 27 жовтня без опадів, лише у східних областях, Криму та Приазов`ї, а 28 жовтня в Україні, крім південної частини, невеликі дощі. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 27 жовтня у східній половині північно-західний, 5-10 м/с, у Карпатах місцями пориви 17-22 м/с. Температура вночі 5-10° тепла (27 жовтня у західних, північних і центральних областях 1-6° тепла, у Карпатах і на Прикарпатті місцями 0-3° морозу); вдень 9-14° тепла (27 жовтня у західній, 28 жовтня у південній частині 15-19°).

29 жовтня у східних областях та південній частині, вдень і в західних областях часом невеликий та помірний дощ. 30 жовтня в Україні, крім східної частини, дощі, у північній половині подекуди з мокрим снігом. Температура вночі 1-7° тепла (29 жовтня у північній половині, 30 жовтня у східних областях від 2° морозу до 4° тепла), вдень 29 жовтня 6-12° тепла, 30 жовтня 4-10° тепла.

У Києві та області у четвер очікується хмарна погода з проясненнями. Переважно без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 8-10°, вдень 11-13°, по області вночі 6-11°, вдень 9-14°.

27-28 жовтня - мінлива хмарність. 27 жовтня без опадів, 28 жовтня вранці та вдень невеликий дощ. Місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 27 жовтня 1-6° тепла, 28 жовтня 5-10° тепла; вдень 9-14°.

29 жовтня без істотних опадів; 30 жовтня часом дощ, подекуди з мокрим снігом. Температура вночі 1-6° тепла, 29 жовтня місцями 0-2° морозу; вдень 29 жовтня 6-11°, 30 жовтня 4-9° тепла.