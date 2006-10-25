Івченко заявляє, що 130 доларів - це ілюзія

Наступного року українські підприємства платитимуть за газ більше, ніж 130 доларів за тисячу кубометрів, як обіцяє уряд. Про це заявив в ефірі «5-го каналу» народний депутат України, колишній голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій ІВЧЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України».

«Потрібно розуміти, що до цих 130 доларів додасться ПДВ, транспортні послуги. Зрештою, українському підприємству газ коштуватиме до 200 доларів (за 1 тисячу кубометрів)», - сказав він. (УНІАН: 24 жовтня 2006 р. ц Москві компанія RosUkrEnergo AG (Швейцарія) і ЗАТ «УкрГаз-Енерго» (Україна, Київ) підписали доповнення до Договору купівлі-продажу природного газу від 2 лютого 2006 р. на 2006-2010 роки. Відповідно до підписаного доповнення, в 2007 році на адресу ЗАТ «УкрГаз-Енерго» буде поставлено не менше 55 млрд. кубометрів природного газу середньоазіатського походження за ціною 130 дол. за 1000 кубометрів. На сьогоднішній день Україна купує газ у RosUkrEnergo AG по 95 доларів за тисячу кубометрів.)

При цьому О.ІВЧЕНКО нагадав, що угодою від 4 січня 2006 року між «Газпромом», «Нафтогазом України» і RosUkrEnergo була зафіксована ціна в 95 дол. Він зазначив, що ця ціна не могла бути змінена в односторонньому порядку жодною із сторін, як і ціна на транзит - 1,6 дол. за тисячу кубометрів, яку підвищили з 1,09. «Отже, в грошах ми абсолютно ні копійки не втратили», - додав він. Але зараз, сказав О.ІВЧЕНКО, «українська сторона погоджується на збільшення ціни, але не ставить питання про підняття транзитної ставки, наприклад, до 2 доларів».

«Нас сьогодні завіряють, що ціна 130 дол. краща, ніж у наших сусідів білорусів або Молдови», - відзначив О.ІВЧЕНКО, при цьому нагадавши: «У Білорусі ціна теж була колись 50 доларів. А коли вона віддала свою газотранспортну систему Росії, через півроку ціна зросла до 200. Те ж трапилося і в Молдові».

Таким чином, зазначив О.ІВЧЕНКО, «130 дол. - це не кінцева ціна. Зараз Україні висувається ряд політичних вимог. Як тільки Україна їх виконає, ціна у нас буде така сама, як у всіх, а то і більше».

Довідка УНІАН. 4 січня 2006 року НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» досягли домовленості про поставки російського газу до України. Україна купуватиме російський газ в 2006 році за ціною 95 дол. за тисячу кубометрів у компанії «РосУкрЕнерго», яка, у свою чергу, купуватиме російський газ у «Газпрому» за ціною 230 дол. за тисячу кубометрів. Висока ціна російського газу для «РосУкрЕнерго» компенсуватиметься нижчою вартістю газу з Середньої Азії.

Згідно з підписаною 4 січня в Москві угодою, 2 лютого НАК «Нафтогаз України» і «РосУкрЕнерго» створили спільне підприємство ЗАТ «УкрГаз-Енерго» для поставок газу до України.

ЗАТ «УкрГаз-Енерго» і компанія «РосУкрЕнерго» підписали 5-річний контракт про поставки середньоазіатського і російського природного газу до України.

«УкрГаз-Енерго» поставляє природний газ промисловим споживачам України з 2-го кварталу 2006 року за єдиною ціною 655 грн./1.000 куб. м (включаючи всі діючі податки і збори). ДК «Газ України» та інші газотрейдери реалізують споживачам імпортований газ за ціною 670 грн./1000 куб. м.

Компанія RosUkrEnergo AG (Швейцарія) є ексклюзивним постачальником російського і середньоазіатського природного газу до України з початку 2006 року.

RosUkrEnergo на 50% належить «Газпрому», інші 50% належать компанії Centragas Holding і перебувають в номінальному утриманні Raiffeisen Investment. Бенефіціарами Centragas Holding є українські підприємці Дмитро ФІРТАШ - 40% та Іван ФУРСІН - 10%.