ЛАЗ заявляє, що горить не він

Прес-служба Львівського автомобільного заводу розіслала у ЗМІ свій прес-реліз, текст якого ми наводимо без змін:

"Інформація, яка розповсюджена в деяких засобах масової інформації про те, що на ЛАЗі пожежа, не відповідає дійсності.

Горить територія, що належить ВАТ ГМП, яка відокремлена від території ЛАЗу і є самостійним підприємством з 1991 року.

Керівництво заводу розцінює дії деяких ЗМІ, як сплановану провокацію. Тому, за подальше розповсюдження неправдивої та неперевіреної інформації, що шкодить іміджу ЛАЗу, керівництво підприємства буде змушене притягнути до відповідальності її розповсюджувачів."