Азаров пояснює, що Фрадков мав на увазі

Перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ пояснює, що голова уряду Російської Федерації Михайло ФРАДКОВ, кажучи про синхронізацію вступу до СОТ, мав на увазі захист економіки України і Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні на прес-конференції в Києві у відповідь на прохання журналістів прокоментувати вчорашню заяву російського прем`єра.

М.АЗАРОВ, зокрема, сказав, що особисто був присутній на зустрічі М.ФРАДКОВА з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, на якій також обговорювалося це питання.

«Яким чином ми з вами захистимо наш ринок російський і ваш ринок, український, від товарів третіх країн? У нас з вами діятимуть абсолютно різні режими тарифного захисту за контуром наших кордонів. А ми говоримо про те, щоб створити між Україною і Росією Єдиний економічний простір, по суті справи - відкрити кордони», - процитував М.ФРАДКОВА М.АЗАРОВ.

М.АЗАРОВ також зазначив, що М.ФРАДКОВ – дуже кваліфікований фахівець в галузі міжнародної торгівлі. «Який він термін використав – інша розмова», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому український перший віце-прем`єр наголосив, що не потрібно інтерпретувати слова російського прем`єра в іншому аспекті.

М.АЗАРОВ також підкреслив, що ніхто не говорив про синхронізацію дати вступу Росії і України до СОТ.

Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня М.ФРАДКОВ запропонував Україні синхронізацію вступу до Світової організації торгівлі. «Якщо це СОТ - то більше обмінюватися інформацією, я б прямо сказав, синхронізувати переговорний процес», - сказав російський прем`єр. М.ФРАДКОВ відзначив, що стратегічна співпраця, яка існує між Україною і Росією, на його думку, передбачає особливу довіру і розділення пріоритетів зовнішньої і внутрішньої політики.

Сьогодні, 25 жовтня, на брифінгу заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ЧАЛИЙ повідомив, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає нелогічною синхронізацію вступу України і Росії до СОТ.

Він нагадав, що 24 жовтня відбулася зустріч В.ЮЩЕНКА з прем`єр-міністром Росії М.ФРАДКОВИМ. За словами О.ЧАЛОГО, під час зустрічі не порушувалося питання про синхронізацію вступу України і Росії до СОТ. Заступник глави Секретаріату повідомив, що йшлося про негативні наслідки для Росії, якщо Україна раніше вступить до СОТ, зокрема, з погляду реекспорту через територію України товарів з третіх країн, враховуючи, що українська тарифна пропозиція при вступі до СОТ нижча за російську.

За словами О.ЧАЛОГО, у зв`язку з цим між Президентом України і російським прем`єром відбулася дискусія, під час якої В.ЮЩЕНКО зазначив, що «є досить механізмів та інструментів у сучасній торговельно-економічній політиці, які можуть зняти занепокоєння Росії».