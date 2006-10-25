У Києві ”накрили” порностудію

Працівники УБОЗ ГУМВС України в м.Києві виявили подружжя киян О., які у своєму будинку на Нивках організували фотостудію для виготовлення і збуту порнопродукції за участю неповнолітніх дівчат.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України, уже встановлено вісім потерпілих, переважно із малозабезпечених сімей, яких розбещувачі використовували у ролі „моделей”.

Їхні еротичні та порнографічні фото зловмисники розміщували в Інтернеті на спеціальному сайті. Серед іншого там були і порнозображення організатора фотостудії – О. 1963 року народження та його шестирічної доньки.

Працівниками УБОЗ ГУМВС України у м.Києві спільно з працівниками Національного Центрального бюро Інтерполу України встановлено розповсюджувачів цієї дитячої порнографії у скандинавських країнах, зокрема, у Данії, а також у США. За отриману порнопродукцію спільники, з яких двоє - громадяни США, регулярно переказували гроші через систему „Western Union”. Відомості про цих осіб передані представнику ФБР.

Порушено кримінальну справу за ст. 156 ч. 2 Кримінального кодексу України (розбещення неповнолітніх) та ст. 301 ч. 3 (примушування неповнолітніх до участі у створенні творів, зображень або кіно- та відеопродукції, комп`ютерних програм порнографічного характеру).

Під час обшуку правоохоронцями вилучено речові докази – DVD диски, фотографії, дискети порнографічного змісту, одяг малолітніх дітей еротичного характеру, цифрову фото-, відеотехніку. Слідство триває.