Луценко: підозрюваний у вбивстві Єрохіна здався, але...

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що у Росії здався з повинною один із підозрюваних у вбивстві колишнього полковника МВС Романа Єрохіна, повідомляє “Українська правда”.

"Людина, яка була оголошена в розшук як один із підозрюваних у скоєнні убивства, в Росії здійснила явку з повинною", - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, прізвище цієї людини - БІДА, а прізвисько - "Кабан".

Ю.ЛУЦЕНКО пояснив, що явка з повинною відбулася минулого тижня. Міністр додав, що БІДА сам звернувся до російських правоохоронних органів з проханням повернути його в Україну, однак ті почали процедуру екстрадиції, яка може розтягнутися на тривалий час.

На запитання, скільки триватиме ця процедура, Ю.ЛУЦЕНКО відповів: "НЕМСАДЗЕ (кримінальний авторитет) уже більше року в процесі (екстрадиції) і за цей час один із членів банди у Росії у камері покінчив життя самогубством".

Міністр додав, що його особисто також регулярно викликають на допити у справі Єрохіна. "Мене питають, чи правда весь той брєд, який пишуть про мою роль у цій справі", - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 11 серпня Ю.ЛУЦЕНКО заявив про викрадення Р.Єрохіна і висловив думку, що в цій справі замішані представники Верховної Ради. За словами міністра, Р.Єрохін працював в УБОЗі Донецької області і займався виявленням центрів конвертацій.

Р.Єрохін був переведений до Києва в лютому 2006 року після того, як над ним нависла загроза у зв`язку з розслідуванням ряду справ про великі центри конвертації.

20 серпня в одному з районів Київської області було знайдено тіло Р.Єрохіна.

Через кілька днів міліція затримала ключового фігуранта у справі про вбивство полковника Р.Єрохіна - колишнього працівника УБОЗу Вадима КЛІКОВСЬКОГО, який переховувався на території Тернопільської області.

Крім того, 12 жовтня МВС України оголосило у міждержавний розшук колишнього співробітника Державної податкової адміністрації м. Києва Сергія БІДУ, обвинуваченого у скоєнні вбивства Р.Єрохіна.