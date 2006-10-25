ДПАУ і Спілка журналістів підписали Меморандум про співпрацю

Державна податкова адміністрація України (ДПАУ) і Національна спілка журналістів України (НСЖУ) підписали Меморандум про співпрацю.

Як передає кореспондент УНІАН, Меморандум підписали голова Державної податкової адміністрації Анатолій БРЕЗВІН і голова Національної спілки журналістів Ігор ЛУБЧЕНКО.

Згідно з меморандумом, Спілка журналістів зобов`язується сприяти об`єктивному висвітленню діяльності ДПАУ у ЗМІ і популяризації податкового законодавства.

Податкова адміністрація, у свою чергу, зобов`язалася заздалегідь попереджувати НСЖУ про графік планових податкових перевірок редакцій ЗМІ не пізніше, ніж через три дні після затвердження такого графіка на майбутній рік. Крім того, в податкових перевірках ЗМІ за їх бажанням можуть брати участь представники НСЖУ.