На ринку зерна тяжка ситуація

Міністерство аграрної політики України підвищило мінімальну і максимальну закупівельні ціни на пшеницю м`яку 4-го класу на 2006/2007 маркетинговий рік до 650 грн. за тонну і 720 грн. за тонну відповідно (включаючи ПДВ).

Відповідний наказ МінАП №584 від 16 жовтня ц.р. "Про внесення змін до наказу Мінагрополітики України від 7 червня 2006 р. №282" зареєстровано в Міністерстві юстиції 20 жовтня ц.р. за №131/13005.

У документі говориться, що підвищення закупівельних цін викликане тяжкою ситуацією на ринку зерна в Україні, що склалася під впливом ряду об`єктивних чинників, зокрема, зниження обсягів світового виробництва продовольчого зерна і зростанням цін на дану продукцію.

Наголошується, що така міра повинна сприяти формуванню Аграрним фондом необхідних обсягів державного продовольчого резерву зерна.

Наказ набуває чинності з 31 жовтня 2006 року.

Нагадаємо, раніше мінімальні і максимальні закупівельні ціни на пшеницю м`яку 4-го класу на 2006/07 МР були встановлені на рівні 610 грн/т і 680 грн/т (з ПДВ) відповідно.

Уряд України доручив Аграрному фонду закупити 400 тис. тонн продовольчого зерна урожаю цього року для формування державного продовольчого резерву.

За даними Міністерства аграрної політики, до середини жовтня фонд закупив 203 тис. тонн продовольчого зерна в держпродрезерв. Крім того, 246 тисяч тонн перебуває в заставі.

Уряд виділив Аграрному фонду додатково 230 млн. грн. бюджетних коштів для закупівлі продовольчого зерна. З урахуванням передбачених в бюджеті-2006 685 млн. грн. Аграрний повинен забезпечити до 1 грудня 2006 року закупівлю 565 тисяч тонн зерна.