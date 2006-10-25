Ющенко зустрівся з Азаровим в аеропорту

Президент України Віктор ЮЩЕНКО провів зустріч із першим віце-прем`єр-міністром України, міністром фінансів України Миколою АЗАРОВИМ.

Про це УНІАН повідомили в Офіційному інтернет-представництві Президента України.

Головна тема зустрічі – необхідність якнайшвидшого вступу України до Світової організації торгівлі.

Президент України наголосив, що пакет законопроектів, поданий ним до Верховної Ради, може бути підтриманий як урядом, так і парламентом. Адже, за його словами, він будувався саме на двосторонніх домовленостях, покладених в основу підписання двосторонніх протоколів між Україною та робочою групою в рамках СОТ.

М.АЗАРОВ погодився із позицією Президента щодо необхідності вступу України до СОТ до кінця цього року і вважає за необхідне продовжити конструктивну співпрацю між Президентом, Верховною Радою і Кабінетом міністрів.

Зустріч відбулася сьогодні у аеропорту «Бориспіль» перед відльотом Президента з офіційним візитом до Фінляндії.