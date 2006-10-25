Київські архітектори оголосили безстрокову акцію біля мерії

Київська організація Національної спілки архітекторів України оголосила про проведення безстрокової акції “Забудовники і громадськість - партнери”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в ході прес-конференції в Головному управлінні містобудування, архітектури і дизайну міського середовища повідомив його начальник, головний архітектор Києва Василь ПРИСЯЖНЮК.

За його словами, акція проводиться напроти центрального входу до будівлі Київської міської державної адміністрації. Організатори акції ставлять собі за мету інформувати громадськість столиці про плани по забудові міста.

На стендах, які будуть розгорнуто перед будівлею мерії, планується розміщувати макети архітектурних проектів, також буде встановлено інформаційні намети і організовано суспільні приймальні.

“На стенді, який був сьогодні розгорнутий Холдинговою компанією “Київміськбуд”, представлено один із наймасштабніших в Києві проектів – проект забудови 6-го мікрорайону житлового масиву “Позняки”, який реалізується холдингом”, - повідомив В.ПРИСЯЖНЮК.

Як зазначив головний архітектор міста, завдяки презентаційному матеріалу можна переконатися, що даний проект передбачає низку заходів, спрямованих на створення необхідної інфраструктури в даному мікрорайоні. “Там буде побудована поліклініка, ліцей, два дитячі садки на 200 місць кожен, планується будівництво паркінгів і автомобільних доріг, впорядкування прибудинкової території”, - додав В.ПРИСЯЖНЮК.

Один з ініціаторів акції – президент Київської організації Національної спілки архітекторів України Вадим ЖЕЖЕРІН переконаний, що вона допоможе уникнути виникнення конфліктних ситуацій між забудовниками і громадськістю, оскільки останню буде заздалегідь доведено до відома щодо планованого в тому або іншому районі будівництва.

Організатори акції також вважають, що необхідно ознайомити жителів столиці з довгостроковими планами забудови міста. “Містобудівна документація (Генеральний план забудови міста до 2020 року - УНІАН) має бути доведена до жителів. Заселяючись в новий будинок, вони повинні знати про те, що і коли буде побудовано поряд з ним, згідно плану. Це дозволить зняти ту блокаду, в якій сьогодні фактично виявилися будівельники”, - зазначив архітектор.

У свою чергу начальник Головного управління внутрішньої політики КМДА Віктор ГОНЧАРУК повідомив, що міські власті позитивно ставляться до проведення акції. “Співпраця забудовників, влади і жителів міста є єдиним шляхом для встановлення взаєморозуміння в цій непростій сфері”, - підсумував В. ГОНЧАРУК.