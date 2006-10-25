Кабмін повернув собі повноваження

Кабінет Міністрів України повернув собі повноваження з управління корпоративними правами держави в державній акціонерній компанії «Хліб України» і національній акціонерній компанії «Украгролізинг».

Відповідну постанову Кабміну від 25 жовтня № 1473 розміщено на урядовому порталі.

Згідно з документом, уряд відмінив свою колишню ухвалу від 14 липня ц.р. (№978) якою передавав повноваження з управління корпоративними правами вказаних компаній Мінагрополітики.

Довідка УНІАН. ДАК «Хліб України» утворена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №1000 від 22 серпня 1996 року. Компанія забезпечує інтереси держави при закупівлі в державні ресурси за держзамовленням зерна, елітного і сортового насіння, його зберігання і розподіл між споживачами за узгодженням з Кабміном.

Виробничі потужності підприємств ДАК (за винятком підприємств, переданих в сферу управління Держкомрезерву і в оперативну оренду): млини заводів - 1422,5 тис. тонн виробництва борошна на рік; заводів з виробництва круп - 76,4 тис. тонн на рік, комбікормових заводів - 848,0 тис. тонн на рік; ємності з зберігання зерна - 4833 тис. тонн, пропускна спроможність портових елеваторів - 2100 тис. тонн на рік.

НАК "Украгролізинг" створена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2001 року (№354) на виконання Указу Президента від 23 лютого 2001 року (№111). Компанія є наступником майнових прав і зобов`язань Державного лізингового підприємства "Украгролізинг", створеного на базі Державного лізингового фонду в 1999 році, і підпорядкована Кабміну.

Компанія має понад 25 філіалів в Україні. До складу компанії входять підприємства технічного обслуговування, матеріально-технічного постачання і машинно-технічні станції. Всього до складу компанії входять 64 підприємства.