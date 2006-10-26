У Львові підірвали джип директора ринку: загинула 14-річна школярка

Сьогодні о 8.20 на вулиці Чукаріна у Львові, біля території ринку «Шувар» вибухнув джип «Міцубісі аутлендер», що належить директору одного з найбільших оптових ринків міста.

Про це повідомив УНІАН начальник прес-центру головного управління МНС України у Львівській області Павло ВАСИЛЕНКО.

Як поінформував П.ВАСИЛЕНКО, вибух пролунав, коли водій вийшов з авто. За попередніми даними, внаслідок вибуху загинула випадкова перехожа - 14-річна учениця Сихівської гімназії, двоє людей травмовано.

Як поінформувало УНІАН джерело у правоохоронних органах, спрацював дистанційний вибуховий пристрій в той час, коли директор ринку вийшов з іномарки. За даними джерела, інцидент стався з директором ТЗОВ «Шувар», який є депутатом Львівської міської ради. Директор і його охоронець отримали травми.