У поліції розповіли подробиці про схему продажу українців у рабство до Британії

Поліцейські і співробітники прикордонної служби України спільно з закордонними колегами припинили діяльність транснаціонального каналу торгівлі людьми з України до Великобританії. Як повідомила прес-служба Національної поліції, злочинна група, що налагодила схему трудової експлуатації українців на території Великобританії, діяла впродовж майже чотирьох років.

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«Під час проведення оперативних заходів, в рамках досудового розслідування, розпочатого за ст. 149 КК України, правоохоронці викрили діяльність злочинної групи, яка налічувала понад 11 осіб. Серед них громадяни Польщі, Литви та України», - йдеться в повідомленні.

Зловмисники організували та налагодили чітко сплановану схему, за якою вербували й переміщували через державний кордон українців у Великобританії. Постраждалих зазвичай використовували для роботи на фермерських господарствах і в якості будівельників, різноробочих, домробітниць, офіціантів та ін. Оперативники поліції встановили, що за такою схемою зловмисники переправили за кордон більше 30 українців.

Обіцяючи роботу, учасники злочинної групи втягували постраждалих в боргову кабалу. Після незаконного перетинання державного кордону громадяни України через невизначений статус і борги потрапляли в залежність від роботодавців, у яких працювали понад норму. Заробітна плата залишалася мізерною, тому вони не мали можливості повернутися додому через брак коштів і нелегальне становище.

«В результаті проведення спланованої спецоперації на території Литви затримані і взяті під варту 4 людини, троє з них - іноземці. Крім того, попереджено залучення близько 200 українців у трудову експлуатацію за кордоном», - повідомили в поліції.

За результатами проведених обшуків у зловмисників вилучені чорнові записи, документи українців і телефонні записні книжки з номерами телефонів поплічників за кордоном і постраждалих. Крім того, вилучено списки потенційних потерпілих, яких було понад 200 осіб.

Наразі слідчі дії тривають, вирішується питання про створення спільної міжнародної слідчої групи, яка буде займатися повним та об'єктивним проведенням досудового розслідування за цим фактом.

У той же час помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян сьогодні на брифінгу заявив, що це вже не перша міждержавна операція по запобіганню торгівлі людьми. За його словами, особливістю цього каналу було те, що фактично мова йде "про рабство ХХІ століття".

Слободян зазначив, що даний канал "діяв з 2012 року, є підстави говорити про те, що понад 200 людей стали жертвами торгівлі саме через цей канал".

Він зазначив, що у Великобританії українці в основному працювали на низько оплачуваних роботах - автомойщиками, у фермерських господарствах - доглядали за тваринами, на збиранні врожаю та посудомойниками.

На брифінгу були продемонстровані відео, як у Литві була проведена операція із затримання торговців людьми.

Раніше про викриття міжнародної мережі торгівлі людьми, яка планувала вивозити в Британію для примусової праці українців, повідомили прикордонники з Литви.