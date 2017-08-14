Джон Сноу проти армії мерців: в мережі опублікували трейлер 6 епізоду "Гри престолів" (відео)

В мережі опублікували трейлер шостої серії сьомого сезону "Гри престолів".

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Трейлер нового епізоду був опублікований в мережі YouTube. У ньому Джон Сноу разом зі своєю армією і прихильниками битиметься у вирішальній битві проти армії мерців.

Прем'єра шостого епізоду відбудеться на каналі HBO 20 серпня.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше хакери збиралися отримати за вкрадені сценарії близько 6 мільйонів доларів в біткоінах. З якої причини зірвалися переговори з HBO про викуп, невідомо.