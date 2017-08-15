У Службі безпеки відреагували на повідомлення ФСБ про затримання "агента" в Криму

У Службі безпеки України (СБУ) назвали черговою провокацією та фейком повідомлення ФСБ Росії про затримання «агента СБУ» у тимчасово окупованому Криму. Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті Служби безпеки України.

Читайте такожРосійські силовики заявили про затримання в окупованому Криму "агента СБУ" (відео)«Російська ФСБ вдалася до чергової провокації, повідомивши про затримання у Криму нібито «агента СБУ», - наголошується у заяві.

«Вважаємо, що подібні фейкові новини потрібні російським спецслужбам для залякування населення півострова, яке все частіше висловлює незадоволення окупаційною владою. На фоні погіршення життя кримчан ФСБ знову запускає «заїжджену платівку», намагаючись звинуватити Україну та її правоохоронні органи у своїх власних бідах та проблемах у АР Крим», - підкреслили в СБУ.

Як повідомляв УНІАН, в ФСБ заявили про затримання 12 серпня в окупованому Криму громадянина України Геннадія Лімешка, який нібито є «агентом» СБУ і який начебто мав намір вчинити «диверсії» на об'єктах інфраструктури.

«Встановлено, що громадянин України Лімешко Геннадій Геннадійович, уродженець Харківської області, який раніше проходив службу в так званій зоні ATO на посаді старшого розвідника глибинної розвідки в одній з військових частин ЗСУ, 9 серпня 2017 року прибув до Криму», - йдеться в повідомленні ФСБ.

Стверджується, що він, «відповідно до завдання СБУ», мав «привести в непридатний для експлуатації стан лінії електропередач Судак - Новий Світ з метою припинення (обмеження) подачі споживачам електричної енергії», «знищити (пошкодити) шляхом підпалу лісові масиви в районі Судак - Рибаче - Алушта», «створити умови для обвалу гірських порід з метою перекриття автомобільної траси Судак - Новий Світ», «підпалити один з об'єктів комунального господарства в районі сел. Рибаче».

Повідомляється, що 12 серпня 2017 року Лімешка було затримано співробітниками окупаційних органів служби безпеки при спробі пошкодити лінію електропередач у районі траси Судак - Новий Світ.