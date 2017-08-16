Виявлений в річці Інгул у Миколаєві збудник холери виявився дуже агресивним

У Миколаєві виявили збудник холери в річці Інгул. Епідеміологи досліджують також Південний Буг та Дніпро-Бузький лиман, від вівторка вже заборонено купатися та ловити рибу в усіх водоймах біля міста, йдеться в сюжеті ТСН.

Місцевих рибалок інформація про холеру не налякала – вони, як і зазвичай, ловлять рибу. "Не боїмося, а чого боятися? Ми цю холеру з'їмо і ще пивом зап'ємо", - кажуть вони.

Медики ж попереджають, що така безпечність може призвести до трагічних наслідків, бо виявлений збудник – той самий, що 22 роки тому вбив близько 30 миколаївців, а ще сотні опинилися тоді на межі смерті.

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"Це агресивний штам. У нас були такі дні, коли до 80 людей надходило, з них 50-60 у дуже тяжкому стані", - розповіла головний лікар Миколаївської обласної інфекційної лікарні Світлана Федорова.

Цього року поки жодного хворого не зафіксовано. Однак про всяк випадок лікарня вже готується до епідемії. "Створено холерний запас для медичної допомоги. Зазвичай у нас до 10, а зараз більше 60 флаконів у наявності", - твердить завідувач другого інфекційного відділення Ігор Пашков.

Холеру можна підхопити у воді або від річкової рибі, тож термінова комісія з надвичайних ситуацій заборонила городянам купатися та ловити рибу. "І до національної поліції разом із міськвладою – провести додаткові заходи по вуличній торгівлі, по стихійним ринкам. Аби не дати можливість ту рибу, яка вчора плавала в річці, де є холера, висушити і продати людям", - доручив заступник голови Миколаївської ОДА Віталій Кіндратів.

На міському пляжі про рішення чиновників ще не знають – жодного повідомлення про холеру там немає. "З інтернету є інформація, а офіційних даних, підтверджень документальних, у нас на руках немає", - розповів рятувальник на пляжному посту Микола Яцененко.

Тим не менш, пляж, на якому зазвичай не проштовхнутися, вперше за літо – порожній. Рятувальники кажуть, що це через мертву рибу, яку повикидало на берег через аномальну спеку. "Все це пов'язано з неприємним запахом з річки, з мертвою рибою на березі", - твердить інший рятувальник Вадим Піддубний.

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Епідеміологи зараз досліджують всі водойми біля Миколаєва і шукають причини раптової появи холери. Кажуть, що 22 роки тому збудник інфекції завезло іноземне судно. Можливо, весь цей час вона перебувала десь на дні. "А зараз погодні умови, тобто спека, температура води – вона сприяє, щоб вона знову у нас з'явилася. Можливо, був носій хворий, є витоки каналізації несанкціоновані", - міркує в.о. директора ДУ "Миколаївський обласний лабораторний центр МОЗ України" Володимир Клочко.

Холера – складна діарейна інфекція, від якої можна померти за кілька годин. Тож медики просять при перших симптомах негайно бігти до лікарні. "Може бути перший симптом – діарея водяниста, потім нудота приєднатися. Швидко погіршується стан аж до летальних випадків. Інколи достатньо 5-6 годин", - попереджає головний лікар Миколаївської обласної інфекційної лікарні Світлана Федорова.

Уникнути захворювання допоможуть прості правила гігієни. Головне – не купатися у річці, мити руки і проводити термічну обробку іжі.