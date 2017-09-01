Новенький в класі: як допомогти дитині налагодити взаємини з однокласниками

Коли мова заходить про першокласника або дитину, що йде в нову школу, необхідно пам'ятати про те, що її хвилювання і страх – абсолютно нормальне явище. Не варто реагувати на її скарги або слова про те, що йому страшно черговими фразами на кшталт "та чого там боятися" або "все буде добре", адже таким чином ви тільки принижаете переживання дитини. Необхідно пояснити йому, що боятися - це нормально, але ви будете поруч і допоможете.

У більшості випадків переживання малюка пов'язані з тим, як приймуть його інші діти – його однокласники. З тим, чи зможе він «ужитися» з однолітками і завести собі друзів.

Найчастіше такі переживання зовсім даремні і дитина без проблем вливається в колектив. Проте іноді у дітей і справді виникають проблеми з тим, щоб налагодити взаємини з однокласниками.

Так які ж симптоми свідчать про те, що вашій дитині дійсно погано в класі? Якщо ваша дитина часто повертається зі школи пригніченою, дуже мало говорить про своє шкільне життя, не знає, кому можна подзвонити, щоб дізнатися уроки і відмовляється йти в школу без видимої на те причини, значить у неї дійсно проблеми в спілкуванні з однолітками, і вам пора взяти ситуацію під свій контроль.

Перше, що необхідно зробити, - це розібратися в причинах непопулярності вашої дитини і спробувати їх усунути. Можливо, вона занадто емоційно реагує на образи. Коли дитина легко піддається на провокації однокласників, ридаючи або кричучи через дрібне зауваження у свою адресу, однолітки це помічають і починають користуватися. Необхідно донести до дитини думку про те, як важливо керувати своїми почуттями, стримувати емоції і вести себе спокійно, спілкуючись з людьми.

Крім того, причиною глузувань однокласників може послужити не надто сучасний або неохайний зовнішній вигляд, або ж якийсь фізичний недолік. Коли ви зрозуміли, у чому проблеми вашої дитини необхідно обговорити це з ним самим і спробувати по можливості усунути все, що може послужити причиною для насмішок.

При цьому слід привчати дитину до самостійності. Не варто особисто приходити в школу розбиратися з кривдниками своєї дитини, не поспішайте кидатися захищати дитину в будь-якій конфліктній ситуації з однокласниками. Іноді їй навіть корисно пережити всі стадії конфлікту - це допоможе навчитися вирішувати багато проблем самостійно.

Проте в даному випадку важливо не перестаратися і не пропустити ситуацію, з якою дитина не в змозі впоратися без втручання дорослих.

Не бійтеся залучати до проблеми вчителя. Часто батьки не хочуть ставити педагогів до відома про проблемну ситуацію, побоюючись, що коли вчитель за неї заступиться, однокласники стануть травити дитину ще сильніше. Це в корені не правильний підхід.

Положення дитини в класі аж до підліткового віку дуже сильно залежить від того, як до нього ставиться вчитель. Особливо сильно це виражено серед першокласників. Тому, якщо у дитини не складаються стосунки в колективі, вирішити проблему допоможе тільки вчитель, подавши знак дітям, що дитина йому подобається, що вона важливий і потрібний у класі.

Постарайтесь забезпечити дитині спілкування з однокласниками поза школою. Запрошуйте дітей в гості, влаштовуйте свята і підтримуйте участь у позакласних заходах. У неформальній обстановці їм буде набагато простіше здружитися між собою. І найголовніше: розвивайте в дитини впевненість у собі. Саме батьки краще за всіх можуть допомогти подолати комплекси і фобії, в тому числі страх спілкування. Але якщо члени родини занадто критичні або вимогливі до малюка, це буде тільки погіршувати ситуацію.

Пам'ятайте, що ваша дитина також може бути в чомусь не права. Не слід завжди сліпо виправдовувати свою дитину, адже вона також може вести себе непривітно стосовно до інших. Треба пояснювати їй, що неприпустимо обзивати інших, сміятися над ними - нехай поставить себе на їх місце. Треба вчити дитину рахуватися з думкою оточуючих, знаходити компроміси.

Порадьте дитині змінити тактику поведінки. Якщо дитина у відповідь на агресію завжди ображається або плаче, значить, його так і будуть продовжувати «смикати». Однак якщо на стандартні обставини вона відреагує несподіваним чином, то зіб'є своїх кривдників з пантелику. Наприклад, якщо замість того, щоб починати плакати або бити всіх підряд дитина спокійно потисне плечима і піде або почне сміятися над жартом разом з іншими, то її переслідувачам це швидко набридне і вони припинять свої нападки.

І пам'ятайте, що головна підтримка дитині, – це ваша любов і розуміння. Говоріть своїй дитині частіше слова, які свідчать про безумовну любов, і це допоможе їй сформувати впевненість у собі.