Хакери виклали інтимні знімки Енн Хетеуей (фото)

Невідомі хакери злили в мережу інтимні знімки американської актриси Енн Хетеуей і її чоловіка Адама Шульмана. На знімках зірка красується з голими грудьми.

Хакери виклали в інтернеті інтимні знімки американської актриси Енн Хетеуей і її чоловіка Адама Шульмана. Знімки були опубліковані на форумі The Fappening.

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Відверті кадри зірка робила під час відпочинку і спільних походів у ванну. Причому фотографувати вона любить свій пишний бюст.

Раніше хакери злили відверті фотографії актрис Емми Вотсон і Аманди Сайфрид.