Голова Житомирської ОДА Гундич призначив нового начальника управління екології та природних ресурсів

У Житомирі призначили керівника управління екології та природних ресурсів Житомирської облдержадміністрації.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, голова Житомирської обласної державної адміністрації Ігор Гундич з 12 вересня призначив на посаду начальника управління екології та природних ресурсів Житомирської ОДА Оксану Ревенко. Відповідне розпорядження Гундич підписав вчора за результатами конкурсу.

Читайте такожНа Житомирщині успішно вирішують проблеми, з якими до керівництва звертаються жителі регіону — ОДА

«Призначити Ревенко Оксану Михайлівну на посаду начальника управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації як переможця конкурсу з посадовим окладом згідно з штатним розписом з 12 вересня 2017 року», – йдеться у документі.

Ревенко Оксана Михайлівна народилась 10 грудня 1969 року. Має дві вищі освіти: у 2012 році закінчила Житомирський державний технологічний університет за спеціальністю «Системотехнік», а в 2006 – Інститут землевпорядкування та земельного кадастру при НАУ в м. Києві за спеціальністю «Землевпорядкування та кадастр».

Трудова діяльність:

1989-2000 рр. – провідний інженер, інженер-картограф, копіювальниця в групі геослужби управління містобудування та архітектури Житомирської міської ради.

2001-2003 рр. – провідний інженер-картограф землевпорядник, провідний інженер технічного відділу AT «Житомирбудрозвідування».

2003-2006 рр. – головний спеціаліст з земельних питань, начальник відділу земельних відносин та кадастру Головного управління містобудування та архітектури Житомирської міської ради.

2006-2010 рр. – заступник начальника управління та начальник управління регулювання земельних відносин Житомирської міської ради.

2010-2017 рр. – фізична особа-підприємець. Фаховий напрямок – консультаційна діяльність в галузі земельного права та у сфері містобудівної діяльності та представництво в судах. Землевпорядкування.