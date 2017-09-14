В Одесі перед Генконсульством РФ протестували проти засудження Чийгоза

Сьогодні ввечері в Одесі активісти пікетували Генконсульство РФ на знак протесту проти засудження заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза.

Як передає кореспондент УНІАН, у курортному районі міста, на Гагарінському плато, де розташований комплекс будівель, які займає диппредставництво Росії, зібралося кілька десятків активістів. Вони тримали фотопортрети Чийгоза і прапори кримських татар.

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Учасники акції заявили, що таким чином висловлюють свою підтримку і солідарність з кримськотатарським народом, жителями Криму, які борються за єдність України. За їх словами, засудження Чийгоза – помста за протидію окупації кримських татар.

Як повідомляв УНІАН, Чийгоз був затриманий в січні 2015 роки за участь в мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 р. Тоді мітингувальників протистояли проросійські активісти.

Окупаційна влада звинуватила Чийгоза в організації масових заворушень на території анексованого Криму.

11 вересня 2017 так званий «Верховний суд» окупованого Криму засудив Чийгоза до 8 років позбавлення волі.

12 вересня адвокат Чийгоза Микола Полозов заявив, що подав дві апеляційні скарги і вимагає скасувати вирок нелегітимного суду, винесений його підзахисному. Захист після розгляду апеляції Верховним судом РФ на цей вирок має намір звернутися до Європейського суду з прав людини.