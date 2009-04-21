Тіньові доходи грального бізнесу в Україні перевищують $1 мільярд?

Понад 1 млрд. дол. доходів від грального бізнесу перебувають сьогодні в тіні, повідомив народний депутат України від Партії регіонів, співавтор законопроекту про заборону грального бізнесу Григорій СМІТЮХ на прес-конференції, що відбулася у Верховній Раді.

Як повідомив кореспондент УНІАН, при цьому депутат звернув увагу на те, що сфера грального бізнесу приносить до держбюджету 700 млн. грн. на рік, і ці відрахування здійснюються за рахунок українців хворих на лудоманію (залежність від азартних ігор. - УНІАН).

«Ніхто не знає, скільки сьогодні в Україні легальних автоматів, а скільки нелегальних. На мій депутатський запит такої інформації не надали - її немає. Бюджет отримує кошти від продажу ліцензій і податків, які сплачують гральні установи, - це близько 700 млн. грн. Але понад 1 млрд. дол. від цього бізнесу знаходиться в тіні. Це явище (гральний бізнес - УНІАН) поряд із наркоманією, туберкульозом і алкоголізмом, нищить духовність молодого покоління. Якщо керуватися тим, що гральний бізнес приносить дохід до бюджету, треба пам`ятати, що ті люди, які залучені до гральної мережі, замість того, щоб купити дитині підручник - пускають гроші в цю сферу», - зазначив Г.СМІТЮХ.

У свою чергу, народний депутат від Партії регіонів Владислав ЛУК`ЯНОВ припустив, що «за цим бізнесом стоїть кримінал».

«У цього бізнесу немає публічних лобістів. Та варто відкрито виступити проти нього, як лунають дзвінки від анонімних абонентів, які цікавляться, - «навіщо вам проблеми»? Від 450 осіб залежить - бути гральному бізнесу затиснутому в рамки, чи цей бізнес, як ракова пухлина знищуватиме суспільний організм», - сказав В.ЛУК`ЯНОВ.

На думку учасників прес-конференції, альтернативним методом боротьби з гральним бізнесом може стати популяризація «змагального продукту» в сфері спорту, науки та культури.

Зокрема, головний координатор громадянської кампанії «Форум порятунку Києва» Віталій ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ запропонував переспрямувати частину коштів, одержаних від нещодавнього збільшення ставок акцизного зборуна тютюнові вироби (до кінця року планується додаткових 3 млрд. 700 млн. грн. надходжень до бюджету - УНІАН) на організацію безкоштовних гуртків, «щоб діти не швендяли по гральним автоматам, а займалися розвитком душі й тіла».

«Якщо поставити на чаші терезів плюси й мінуси від грального бізнесу, за плюс прийнято вважати надходження до бюджету. Зауважу, що будівництво одного тристаквартирного житлового будинку загальною площею 30 тис. кв.м. у Києві приносить прибуток понад 1 млрд. грн. У нас же 26 тис. залів гральних автоматів в Україні приносять до державної скарбниці 600-700 млн. грн. на рік. А на іншій чаші терезів ми бачимо розбиті сім`ї і скалічені долі. Роботодавці втрачають робочі руки. Щоб вивести людей з гральної залежності, потрібні трильйони гривень, яких в скарбниці немає», - зазначив громадський лідер. Озвучуючи позицію «Форуму порятунку Києва» В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ висловився за повну заборону грального бізнесу в Україні, що, на його думку, убезпечить націю від духовного знищення і не допустить можливості збагачення «купки непорядних ділків, які кладуть собі в кишеню мільярди доларів».

Мотивуючи цю точку зору, головний координатор громадянської кампанії звернув увагу на те, що «ділки розважальної галузі в обхід Закону відкривають нові гральні зали на численні копії однієї ліцензії Мінфіну». При цьому за деякими підрахунками 10-15 гральних автоматів, приносять власникові понад 10 тис. дол. прибутку на місяць.

За даними «Форуму порятунку Києва», не менше 75 % клієнтів гральних автоматів, - це студенти й школярі. За підрахунками фахівців, в містах із населенням близько 500 тис. осіб - 25 тис. людей залежні від азартних ігор. При цьому кожен четвертий з тих, хто програв, думає про самогубство і часом здійснює такі спроби.

Як передавав УНІАН, 14 травня Верховна Рада планує розглянути законопроект про заборону грального бізнесу. На думку авторів законопроекту, необхідність його ухвалення викликана розростанням грального бізнесу в Україні і зростанням кількості злочинів, пов`язаних із залежністю від азартних ігор, а також фінансових правопорушень в цій сфері.

Законопроект передбачає заборону грального бізнесу з 1 січня 2010 року.

Водночас заборона не буде поширюватися на діяльність, пов`язану з організацією і проведенням лотерей, конкурсів та розіграшів, що не належать до публічних азартних ігор.

Після набуття чинності цього закону пропонується розробити законопроект про діяльність з організації та проведення публічних азартних ігор у відведених для цього гральних зонах.