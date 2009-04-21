Держзв’язку: вільних частот вистачить на 50 цифрових телеканалів

Міністерство транспорту та зв`язку України відкидає звинувачення в навмисному затягуванні та протидії запровадженню ефірного цифрового телебачення в Україні. Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-службі Держадміністрації зв`язку (Держзв’язку).

«Звинувачення Мінтрансзв’язку в навмисному затягуванні та протидії реалізації цифрового мовлення в Україні не мають під собою жодної підстави», - цитуються в повідомленні слова заступника міністра транспорту та зв`язку - голови Держадміністрації зв`язку Олега ПРОЖИВАЛЬСЬКОГО.

За даними Держзв’язку, наявного зараз частотного ресурсу, вільного від нерадіомовних служб, достатньо для поступового переходу до цифрового ефірного телерадіомовлення і забезпечення близько 50 каналів мовлення. За більш як двократного збільшення загальнонаціонального мовного поля (а сьогодні в Україні є можливість перегляду близько 20 загальнонаціональних телеканалів) «будь-які твердження про можливі утиски або обмеження прав українського глядача є безпідставними».

Згідно з Планом цифрового телерадіомовлення, прийнятим Регіональною конференцією радіозв`язку (згідно з міжнародною угодою «Женева-2006»), для України передбачено не менш як 8 покриттів цифрового телемовлення після 2015 року (рік закінчення переходу від аналогового до цифрового формату) – сьогодні є можливість поступового розгортання цифрових телевізійних покриттів по всій території України. Це дає змогу телерадіомовникам запустити цифрову мережу вже сьогодні, проте, за даними Держзв’язку, навіть маючи ліцензії на частотний ресурс, телерадіокомпанії досі (протягом майже двох років) не почали його використання.

Як зазначають у Держзв’язку, «жодних рішень або посилань щодо перерозподілу смуг радіочастот» радіомовної служби в інтересах рухомої служби (стільникових мереж) не містить і розроблений Мінтрансзв’язку проект Державної програми ефективного використання радіочастотного ресурсу (сьогодні перебуває у стадії громадського обговорення), тому Мінтрансзв’язку спростовує і звинувачення на свою адресу «в лобіюванні інтересів операторів мобільного та широкосмугового зв`язку».

Довідка УНІАН. Державна програма запровадження цифрового телерадіомовлення затверджена урядом у листопаді 2008 року (постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 р. під №1085). Цей документ визначає, що принаймні 2 частотні покриття цифрового телебачення (а це близько 20 цифрових телеканалів) повинні забезпечувати повне, стовідсоткове покриття території України. Рішення щодо розвитку інших частотних покриттів повинні ухвалюватися Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, а також знайти відображення в Плані розвитку національного телеінформаційного простору, який має розробити рада.

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