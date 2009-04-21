До чого призведе скорочення держзамовлень у вузах?

Експерти та громадські діячі по-різному оцінюють доручення Кабінету міністрів профільним відомствам щодо скорочення обсягів держзамовлення на підготовку у вишах окремих фахівців та науково-педагогічних кадрів у 2009 році.

Зокрема, екс-міністр освіти та науки Станіслав НІКОЛАЄНКО, коментуючи УНІАН відповідне урядове розпорядження, сказав: "У мене таке враження, що при підготовці цього документа представники вищої школи освіти, громадськості не залучалися".

За словами С.НІКОЛАЄНКА, видане доручення "є незрозумілим, недієвим... Це є серйозний удар по системі вищої освіти". "Оскільки, за моїми підрахунками, буде скорочено не менше чотирьох тисяч викладачів", - пояснив він.

Крім того, екс-міністр акцентував увагу на тому, що такі дії Кабміну призведуть до скорочення на 130 тис. абітурієнтів, які хочуть поступити на перший курс вишів за спеціальностями, які підпадають під скорочення кількісного набору, що суперечить положенням Конституції, яка передбачає право кожного громадянина на вищу освіту.

"Тобто діти з малозабезпечених сімей не зможуть опанувати обрану спеціальність", - зазначив С.НІКОЛАЄНКО. При цьому він додав, що подібне рішення Кабміну - "це удар, перш за все, по технічних і аграрних ВНЗ, бо у них ці спеціальності (набір на які передбачено скоротити - УНІАН) не є профільними". "Тобто ми захищаємо одні вузи, а всі інші - на дно!?", - зазначив він. Більше того, як сказав С.НІКОЛАЄНКО, таке рішення завадить безкоштовному вступу до аспірантури чи докторантури талановитим людям.

Також С.НІКОЛАЄНКО поінформував, що з приводу такої урядової ініціативи він вже звернувся до Президента України, щоб той "заветував це рішення і звернувся до Конституційного Суду України з цього приводу".

Водночас Комітет Верховної Ради з питань науки і освіти "повністю підтримує рішення Кабінету міністрів скоротити або суттєво зменшити обсяги прийому за окремими спеціальностями під час формування пропозицій щодо обсягів державного замовлення на підготовку фахівців та науково-педагогічних кадрів у 2009 році".

Зокрема, як зазначається у повідомленні прес-служби комітету, переданому УНІАН, "на сьогоднішній день механізм державного замовлення не відповідає реальним тенденціям розвитку економіки країни. Як наслідок, мільйони грошей “викидаються на вітер” для того, щоб забезпечити ажіотажний попит молоді на певні спеціальності”.

За словами членів профільного комітету ВР, “багато вузів займаються підготовкою непрофільних для них спеціальностей. В результаті перенасичення ринку праці фахівцями з “модними” спеціальностями юристів, економістів, менеджерів створюють умови для зростання безробіття серед молоді, що, в свою чергу, спричиняє соціальну напругу в суспільстві".

Разом з тим члени комітету, посилаючись на висновки експертів науково-дослідного інституту соціально-трудових відносин Міністерства праці та соціальної політики України, поясняють, що "40% державних коштів розподіляються помилково чи збитково. Маємо дефіцит професіоналів у галузі біологічних, агрохімічних і медичних наук (12,9 тисяч осіб), а в галузі фізичних, математичних і технічних наук – 11,7 тисяч осіб".

"Державне замовлення повинно відповідати пріоритетам розвитку економіки держави, базуватись на коротко- і середньострокових прогнозах потреби у кваліфікованих кадрах у галузевому, регіональному та професійному розрізі", - наголошується в повідомленні комітету.

Крім того, професор політології Києво-Могилянської академії Олексій ГАРАНЬ також позитивно оцінив доручення Кабміну. "Я думаю, це рішення - воно об’єктивне... Воно напрошувалося давно, оскільки, по-перше, у нас багато вузів і їхніх філій, які не завжди надають якісну освіту, по-друге - у нас спостерігається "перевиробництво" в окремих напрямках, скажімо, таких спеціальностей, як фінанси, право тощо... Тому, об’єктивно, є потреба навести тут порядок", - сказав він. При цьому О.ГАРАНЬ додав, що саме і враховуючи це, такого роду скорочення пройдуть безболісно для української економіки. "Той, хто хоче платити за навчання, буде платити", - зазначив він.

Також О.ГАРАНЬ висловив думку, що українським законодавцям треба внести деякі зміни до нормативних актів, які передбачають безумовну можливість після отримання студентом статусу бакалавра іти навчатися до магістратури. За словами педагога, такий підхід стимулює "штучне" бажання особи, яка навчається, "отримати корочку про повну вищу освіту".

У свою чергу координатор громадської ініціативи "Студентський захист" Андрій ЧЕРНИХ також не вбачає проблем через рішення Кабміну. "У цьому році значно скоротилося кількість абітурієнтів, які зареєструвалися для участі в зовнішньому тестуванні. Тому державне замовлення, яке залишилося, повністю вистачить на тих, хто збирається поступати до вишів... Це рішення є абсолютно логічним, оскільки до сьогоднішнього дня державне замовлення було більшим, ніж кількість абітурієнтів", - сказав він.

Натомість у Міністерстві освіти та науки України доручення Кабміну залишили без офіційного коментаря. "Як я можу коментувати розпорядження Кабміну?", - сказав один із посадовців міністерства.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів доручив профільним відомствам під час формування пропозицій щодо обсягів державного замовлення на підготовку фахівців та науково-педагогічних кадрів у 2009 році скоротити або суттєво зменшити обсяги прийому за окремими спеціальностями.

Зокрема, кабмін доручив не передбачати державне замовлення на підготовку:

- молодших спеціалістів - за спеціальностями діловодство, організація туристичного обслуговування, перукарське мистецтво та декоративна косметика, декоративно-прикладне мистецтво, художнє фотографування, організація обслуговування у готелях, організація обслуговування у закладах ресторанного господарства і торгівлі, виробництво та експлуатація відео-, аудіотехніки та кіноустановок;

- бакалаврів - за напрямами підготовки документознавство та інформаційна діяльність, туризм, декоративно-прикладне мистецтво, фотомистецтво, готельно-ресторанна справа, реклама і зв’язки з громадськістю (за видами діяльності).

Крім того, доручено забезпечити зменшення обсягу прийому порівняно з 2008 роком: на 50% (крім профільних вищих навчальних закладів, для яких обсяг прийому зменшується на 10 відсотків) - молодших спеціалістів за спеціальностями економіка підприємства, фінанси і кредит, бухгалтерський облік, правознавство; бакалаврів за напрямами підготовки економіка підприємства, фінанси і кредит, облік і аудит, право.

Також не менш як на 10% потрібно зменшити обсяг прийому молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів за іншими спеціальностями, напрямами підготовки, галузями знань; не менш як на 50% - до докторантури;

Уряд також доручив Мінекономіки подати у двотижневий строк проект постанови Кабінету міністрів України про державне замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб у 2009 році.