Ющенко дав орден Лубченку

Президент вручив голові НСЖУ орден князя Ярослава Мудрого

Київ. 23 квітня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО вручив голові Національної спілки журналістів України Ігорю ЛУБЧЕНКУ орден князя Ярослава Мудрого V ступеню.

Як передає кореспондент УНІАН, на церемонії нагородження глава держави високо оцінив роль Спілки журналістів, яка сьогодні відзначає своє 50-річчя.

Президент підкреслив, що журналісти - це особливі люди, в руках яких відповідь на те, як розвиватиметься Україна – «через ваше перо формується світогляд людей».

В.ЮЩЕНКО наголосив на важливості того, аби журналісти своєю творчістю виховували патріотизм у кожної людини.

«Я, як Президент України, добре усвідомлюю, що Україна не може відбутись без вільного журналіста, яким би він не був колючим, гострим, а інколи й несправедливим», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він підкреслив, що робитиме все, щоб і надалі в Україні існувала свобода слова.

Також Президент вручив членам НСЖУ низку інших нагород, в тому числі Ордени княгині Ольги різних ступенів, медалі.