Майже дві третини українців оцінюють рівень напруженості у суспільстві як високий - дослідження

Майже дві третини громадян України оцінюють рівень напруженості у суспільстві як високий.

Про це свідчать данні загальнонаціонального опитування населення України, яке було проведене Інститутом соціології НАН України у співпраці з Благодійним фондом «Інтелектуальна перспектива» з 3 по 25 липня 2017 року за квотною вибіркою, що представляє доросле населення.

Рівень напруженості у суспільстві більшість населення (61%) оцінює як високий: «вкрай високий» (23%) та «вище середнього» (38%).

Водночас загальна оцінка населенням ситуації в країні за останні три роки не зазнала суттєвих змін. У 2017 році майже половина опитаних (48%) вважає, що «терпіти наше тяжке становище вже неможливо» (у 2016 р. – 48%, 2015 р. – 45%, 2014 р. – 39%).

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А от в оцінці майбутнього потроху зменшується негативізм, підкреслюють соціологи: частка тих, хто вважає, що ніякого покращення не відбудеться, хоча і залишається високою (48%), знизилася порівняно з 2016 роком на 10% (було 59%). Натомість кількість оптимістів, які вважають, що життя у найближчий рік більш-менш налагодиться, потроху зростає і у 2017 році становить 21% (у 2016 р. – 16%). Оптимістів більше у Західному (30%), Південному (25%) та Північному (22%) регіонах і менше на Сході (15%) та Донбасі (13%).

Дещо зросла, порівняно з минулим роком, і кількість тих, хто готовий терпіти погіршення рівня життя заради здійснення реформ – у 2016 р. таких було 33%, у 2017 р. – 39% (із них 6% готові «терпіти скільки треба», а 33% готові «якийсь час потерпіти, але недовго»). Водночас кількість тих, хто не готовий терпіти погіршення рівня життя, у 2017 році становила 50% (утім, це на 10% менше, ніж у минулому, 2016 році).

Опитування здійснювалося у всіх областях України (крім АР Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей), методом особистого інтерв’ю за місцем проживання респондентів. Усього було опитано 1800 осіб. Похибка вибірки не перевищує 2,3%.