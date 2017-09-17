Вступ України до НАТО підтримують 58% європейців - опитування

Вступ України до НАТО підтримують 58% європейців, ще майже половина - 48% - висловились за вступ України до Європейського Союзу. Про це свідчать результати соціологічного дослідження Kantar Public, оприлюдненому на сайті Ялтинської європейської стратегії.

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В ході дослідження опитали громадян семи країн Євросоюзу - Німеччини, Франції, Італії, Литви, Великобританії, Польщі та Нідерландів - за репрезентативною для кожної з країн соціологічною вибіркою (понад 1000 осіб на країну).

"Більшість опитаних європейців - 58% - підтримують вступ України до НАТО, в той час, як її вступ до Євросоюзу - всього 48%. 12 років тому, під час першого з аналогічних опитувань, картина була іншою: за те, щоб Україна стала членом ЄС, виступала більшість - 55% - опитаних європейців", - сказано у повідомленні.

Сьогодні найбільшу підтримку ідеї вступу України в ЄС отримала в Литві і Польщі (68% і 67% відповідно), найменшу - в Нідерландах (27%). Рівень підтримки у Франції, Німеччині та Великобританії - менше половини опитаних.

Соціологи пояснили, що ті, хто виступає проти вступу України до ЄС, аргументують це різними причинами. Третина опитаних вважає, що ЄС на даному етапі свого розвитку не може дозволити собі подальше розширення. І стільки ж (31%) вважають, що прийняття України спровокує економічні проблеми в Євросоюзі.

40% тих, хто підтримує вступ України, вважають головним аргументом те, що Україна є частиною Європи. А 34% прихильників вступу підкреслюють, що цей крок допоможе посилити демократію в Україні.

Що стосується вступу України до НАТО, майже в кожній країні, де проводилося дослідження, більшість виступає за те, щоб прийняти Україну в члени Північноатлантичного альянсу.

"Навіть у Франції і Нідерландах за це виступає 49%, в інших країнах рівень підтримки більший. У Литві та Польщі він сягає 72% і 76% відповідно. Ці дві країни колишнього «комуністичного табору» забезпечують найбільш сильну підтримку вступу України до НАТО", - зазначають автори дослідження.

Головним аргументом на користь інтеграції України в НАТО європейці вважають її протистояння з Росією (40% від числа тих, хто підтримує вступ). Крім того, 28% вважають, що вступ України до НАТО посилить здатність Європи чинити опір російській агресії.