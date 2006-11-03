Мінекономіки проти приватизації залізниць

Міністерство економіки України виступає проти корпоратизації «Укрзалізниці». Про це УНІАН повідомили в прес-службі Мінекономіки

Згідно з повідомленням, зокрема Мінекономіки виступає проти створення на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниці») державної акціонерної компанії «Українські залізниці», 100% акцій якої належатимуть державі, як це передбачено проектом Концепції Державної програми реформування залізничного транспорту України.

При цьому Мінекономіки посилається на положення Законів «Про приватизацію державного майна» і «Про об`єкти державної власності, які не підлягають приватизації», якими забороняється приватизація майнових комплексів підприємств залізничного транспорту з їх інфраструктурою.

У зв`язку з цим, Мінекономіки наголошує, що неодноразово зверталося до уряду щодо недоцільності корпоратизації держкомпаній, які не підлягають приватизації. Пропозиція міністерства грунтується на тому, що шляхом передачі держмайна до статутних фондів господарських товариств відбувається його відчуження, власником внесків до статутного фонду стає товариство, а держава, як засновник, одержує натомість корпоративні права.

«Отже, виникає можливість відчуження державного майна, яке заборонене до приватизації», - зазначає Мінекономіки.

Як наголошує міністерство, проект Концепції представлений на узгодження без відповідного фінансово-економічного обгрунтування. Крім того, Мінекономіки запропонувало Мінтрансзв’язку виключити з проекту Концепції норми щодо ціноутворення у сфері залізничного транспорту, оскільки вони не можуть бути предметом регулювання даним нормативним актом.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня Колегія Міністерства транспорту і зв`язку України затвердила проект Концепції реформування залізничної галузі країни.

Згідно проекту Концепції Державної програми реформування залізничного транспорту України, найбільш прийнятною формою господарювання для залізничного транспорту є перехід до корпоративної моделі управління зі створенням Державної акціонерної компанії «Українські залізниці». Основним шляхом реформування є побудова вертикально-інтегрованої системи управління галузі.

Даний документ підготовлений «Укрзалізницею» за участю Міністерства транспорту і зв`язку України з урахуванням досвіду реформування залізничного транспорту країн ближнього і далекого зарубіжжя (Росії, Казахстану, Польщі, Німеччини тощо).