Православні християни відзначають свято Воздвиження Хреста Господнього

Як повідомляє БФ «Православний спадок України на Святій Горі Афон», це одне з 12 головних свят Православної Церкви. Однак це свято відрізняється від інших двунадесятих тим, що його історія пов'язана не лише з біблійними подіями, а з більш пізньою історією Церкви - з IV століттям.

Події пов'язані з рівноапостольними царем Костянтином і його матір'ю - Єленою. Імператор припинив гоніння на християн. Він хотів знайти Хрест, на якому був розп'ятий Іісус Христос. В Єрусалим вирушила експедиція на чолі з його мамою - святою Єленою.

Раніше римські імператори, які були язичниками, намагалися знищити священне для християн місце, де був розп'ятий Спаситель. На Голгофі на той час було капище богині Венери і статуя Юпітера; здійснювалися язичницькі жертвопринесення.

Цариця Єлена розпитувала місцевих жителів Єрусалима про точне місце хресних страждань Христа. Один юдей вказав їй на місце, де знаходилося капище. Його зруйнували і почали проводити розкопки. Незабаром виявили Гроб Господній, три хрести, чотири цвяхи і дощечку з написом «Іісус Назарянин, Цар Юдейський».

Патріарх Макарій для того, щоб дізнатися, який із трьох хрестів - той, на якому був розп'ятий Христос повелів по черзі підносити їх до тяжкохворої жінки. Вона отримала зцілення, коли до неї піднесли Хрест Христовий. Тоді ж біля Голгофи проходила похоронна процесія. На тіло померлого також по черзі покладали хрести, і небіжчик воскрес у той момент, коли прийшла черга Хреста Господнього. Так було встановлено, який хрест є справжнім Хрестом Христовим.

Патріарх благословив спорудити - підняти Хрест для того, щоб християни могли до нього приклонятися. Духовенство й віруючі зі словами «Господи, помилуй», вклонилися Хресту Господньому.

Свята цариця Єлена привезла в Константинополь частину Животворящого Хреста і цвяхи. Імператор Костянтин виділив кошти для будівництва в Єрусалимі величного храму на честь Воскресіння Христового. Храм зводили 10 років; його освячення відбулося 26 вересня (за новим стилем) 335 року, а святкування Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста було встановлено 27 вересня.

Частини Хреста Господнього зберігаються в багатьох храмах, по всьому світу. Також і на Святій Горі Афон, зокрема, в обителях Ватопед, Каракал, Діонісіат, Сімонопетра, Зограф, Філофей, Пантократор, Есфігмен, Ставронікіта, Григоріат, Ксіропотам і в монастирі Святого Павла.

Святі отці Афона багато говорили про значення Животворящого Хреста.

«Якби не було сили Хреста, ніхто ніколи не міг би примиритися з Богом». (Святитель Григорій Палама).

«Всевишній Бог дарував нам святий Хрест. Їм ми можемо освячувати Божественні Тайни, їм можемо відкривати двері Раю, їм можемо проганяти демонів». (Рівноапостольний Косма Етолійський).