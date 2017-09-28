Кримчани прийшли до посольства РФ у Києві з вимогою звільнити Умерова (відео)
05:53, 28 вересня 2017Суспільство
9 0
Вони також зачитали останні слова Умерова перед винесенням вироку. До того ж, всі присутні скандували, що Крим – це Україна.
Кілька десятків кримських татар стали в коло, тримаючи в руках написи з вимогами звільнити Ільмі Умерова і припинити геноцид кримськотатарського народу на території окупованого півострова.
Читайте такожУмеров про вирок окупаційного суду: вони не дочекаються, щоб я помер у в'язниці
Читайте такожзачитали останні слова Умерова перед винесенням вироку
Свою пізню акцію кримчани спланували навмисно, щоб підкреслити, що російське ФСБ, кожен раз приходить з обшуками в будинки кримських татар у дуже незручний час: або дуже рано вранці, або пізно вночі.
Під посольством також на асфальт розлили червону фарбу, яка нагадує пляму крові, щоб продемонструвати, що саме приносить в Україну Російська Федерація.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter