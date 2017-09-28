Кримчани прийшли до посольства РФ у Києві з вимогою звільнити Умерова (відео)

Кілька десятків кримських татар стали в коло, тримаючи в руках написи з вимогами звільнити Ільмі Умерова і припинити геноцид кримськотатарського народу на території окупованого півострова.

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Свою пізню акцію кримчани спланували навмисно, щоб підкреслити, що російське ФСБ, кожен раз приходить з обшуками в будинки кримських татар у дуже незручний час: або дуже рано вранці, або пізно вночі.

Під посольством також на асфальт розлили червону фарбу, яка нагадує пляму крові, щоб продемонструвати, що саме приносить в Україну Російська Федерація.