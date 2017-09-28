Вибухи в Калинівці: поодинокі детонації можуть тривати ще 3-4 дні

Поодинокі вибухи на військовому арсеналі поблизу Калинівки можуть тривати ще впродовж 3-4 днів.

Про це заявив під час брифінгу начальник Озброєння Збройних Сил України генерал-майор Микола Шевцов, повідомляє прес-служба Міноборони.

«Станом на вечір 28 вересня вибухи на військовому арсеналі поблизу Калинівки практично припинилися, але поодинокі детонації боєприпасів виникають на технічній території. Їх спричинює перепад температур, оскільки на територію де була пожежа, авіацією скидається вода», - зазначив він.

Саме це, наголосив генерал, і спричиняє детонацію боєприпасів, які там залишились. Але, за його словами, ці вибухи для місцевого населення, навколишніх сіл загрози не несуть.

Шевцов повідомив, що зараз на території арсеналу працюють гусеничні пожежні машини, машини розгородження, залучено 7 пожежних танків. Вони чергують безпосередньо в зоні ліквідації. Машини розгородження роблять проходи в завалах, щоб танки могли дістатися кожної ділянки і залити водою аби не допустити загорянь.

«Уже прибули групи розмінування від Збройних Сил України. Всього планується залучити близько 50 груп чисельністю 300 чоловік. Також прибули групи розмінування від ДСНС, які спільно будуть розміновувати територію», - сказав він.

За словами Шевцова, більшість майна та боєприпасів, які зберігались на арсеналі, врятовано.

«Боєприпаси в закритих, підземних, арочних та залізобетонних сховищах залишились неушкодженими. Також хочу наголосити, що на складах Збройних Сил України хімічні боєприпаси відсутні», - додав начальник Озброєння ЗСУ.

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Як повідомляв УНІАН, надвечір 28 вересня всі евакуйовані через вибухи боєприпасів поблизу Калинівки повернулись до своїх домівок, відновлено електрику та газ.

Ситуація контрольована, запевнили у Вінницькій ОДА.

Нагадаємо, пожежа та вибухи на відкритому майданчику зберігання боєприпасів військової частини А1119 поблизу міста Калинівка Вінницької області виникли ввечері 26 вересня. За попередніми даними, постраждало двоє осіб.