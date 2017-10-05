Генпрокуратура проводить обшуки в Одеській міськраді

Генеральна прокуратур України розслідує кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Одеської міської ради та Департаменту комунальної власності Одеської міської ради, за попередньою змовою з суб’єктами господарювання та приватними нотаріусами, в результаті чого інтересам суспільства в особі громади міста завдані тяжкі наслідки.

Читайте такожЗміни в КПК зобов'язують слідство попереджати про обшуки - ГорбатюкПро це повідомила Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генепрокуратури.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2014-2017 років службові особи Одеської міської ради, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, діючи всупереч інтересам служби, за попередньою змовою із службовими особами Департаменту комунальної власності Одеської міської ради, приватними нотаріусами, керівниками «підконтрольних» суб’єктів господарювання, в порушення вимог чинного законодавства України, без проведення аукціонних процедур, передали у власність об’єкти нерухомого майна, які перебували у комунальній власності територіальної громади м. Одеса, в результаті чого інтересам суспільства в особі громади міста завдані тяжкі наслідки", - йдеться у повідомленні.

При цьому, згідно з повідомленням, одеським міським головою відповідно до рішень Одеської міськради видавались розпорядження про передачу в оренду «підконтрольним» юридичним особам, які мають ознаки фіктивності, ряду нежитлових приміщень та споруд, що перебували у власності територіальної громади м. Одеси.

В подальшому, депутатами Одеської міської ради за поданням Департаменту комунальної власності та постійної комісії з питань комунальної власності приймались рішення, якими фактично дозволявся викуп фізичним та юридичним особам (орендарям) даних об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Одеси, всупереч вимогам чинного законодавства України, без проведення аукціону та значно нижче ринкової вартості.

На даний час слідчими Генпрокуратури проводяться обшуки у будівлях та приміщеннях Одеської міської ради, Департаменті комунальної власності, приватних нотаріусів, а також ряду пов’язаних суб’єктів господарювання.

У ході обшуків вилучено низку документів, що мають значення для кримінального провадження. Досудове розслідування триває.