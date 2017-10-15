У Києві готуються церковні провокації, СБУ назвала їхніх організаторів

Останніми днями російські та окремі вітчизняні ЗМІ активно поширюють інформацію щодо провокацій, які начебто готуються українськими національно-патріотичними силами щодо культових споруд УПЦ МП у Києві. Про це повідомили у прес-службі СБУ.

"Насправді за спробами організації цих провокацій та їхнім інформаційним супроводом безпосередньо стоять представники так званого "Комітету порятунку України", які несуть персональну відповідальність за організацію масових вбивств мирних громадян під час Революції Гідності та розв’язування військової агресії РФ проти України", - йдеться у повідомленні.

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За даними СБУ, до виконання провокацій планується залучити членів окремих вітчизняних громадських організацій, які активно співпрацюють з російськими спецслужбами та їхніми політичними проектами в Україні ще з початку 2000-х років.

"Так, разом із представниками "Євразійського молодіжного руху" Олександра Дугіна псевдопатріоти з цих організацій, причетні до здійснення низки антиукраїнських акцій, – пошкодження пам’ятника воїнам УПА в Харкові у грудні 2006 року, знищення пам’ятного знаку на честь прийняття Конституції України на горі Говерла у жовтні 2007 року та інших", - розповіли у Службі безпеки.

СБУ наголосила, що вживатиме вичерпних заходів для попередження будь-яких провокацій та спроб дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію у місті Києві та в державі в цілому.

"Комітет порятунку України" організували екс-українські високопосадовці, які втекли до Росії.

Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня у Львові правоохоронці затримали групу людей з кастетами, ножами і ланцюгами неподалік центру міста.