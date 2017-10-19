На медичну реформу у бюджеті не закладене необхідне фінансування - нардеп (відео)

Медична реформа уряду, за яку проголосував парламент, не є повноцінною реформою. Про це з трибуни парламенту заявив народний депутат групи "Партія "Відродження" Андрій Шипко, передає ТСН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада ухвалила урядовий закон «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів», яким держава гарантує повну оплату, згідно з тарифом, за рахунок коштів держбюджету надання громадянам необхідних їм медичних послуг та лікарських засобів, що передбачені програмою медичних гарантій.

Також парламент прийняв за основу зміни до Бюджетного кодексу, необхідні для реалізації фінансування медичної реформи. Крім того, Верховна Рада ухвалила в першому читанні президентський проект закону про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості (№7117).