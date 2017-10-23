Україна в ніч на неділю переходить на "зимовий" час - 29 жовтня о 4:00. Стрілки годинника треба буде перевести нa годину назад.

Як відомо, перехід на літній і зимовий час намагалися скасувати в 2011 році. однак це рішення "забуксувало" через скарги жителів Західної України, де вранці, коли треба йти на роботу, може бути занадто темно.

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У Міністерстві економічного розвитку нагадали, що годинник переводять згідно з постановою Кабміну від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України" в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад.