Рівень комп'ютерного піратства в Україні зріс

Рівень піратства програмного забезпечення (ПЗ) на персональних комп`ютерах (ПК) в Україні в 2008 році зріс на один процентний пункт - до 84%, порівняно з 2007 роком.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Асоціації виробників програмного забезпечення (Business Software Alliance, BSA) з посиланням на дослідження компанії IDC (США).

Дослідження було проведене IDC в 110 країнах світу. Згідно з дослідженням, у половині зі 110 охоплених дослідженням країн світу рівень піратства в 2008 році знизився, і лише в 16, зокрема й в Україні – зріс.

На думку голови Комітету BSA в Україні Данила КЛЮЧНИКОВА, рівень піратства в Україні залишається дуже високим. Найбільш істотна його зміна була зафіксована в 2005 році, коли рівень піратства скоротився до 85%, порівняно з показником 91%, що спостерігався в 2003-2004 роках. Відтоді рівень комп`ютерного піратства в Україні залишався практично незмінним на рівні 83-85%.

Високий рівень впливає на доходи компаній галузі. Так, за оцінкою IDC, втрати галузі від комп`ютерного піратства в Україні в 2008 році становили 534 млн. дол. Водночас, дослідження IDC показало, що зниження рівня піратства може створити сотні тисяч робочих місць, а також ефект для економічного розвитку, що вимірюється мільярдами доларів і супроводжується зростанням податкових надходжень, які можуть бути спрямовані на фінансування бюджетних програм і служб на місцевому рівні.

Згідно з іншими висновками IDC, серед 110 країн рівень піратства ПЗ знизився в 57 країнах, залишився незмінним у 36 країнах і зріс лише в 16 державах. Проте оскільки світовий ринок ПК зростав найшвидше в країнах з високим рівнем піратства, то світовий рівень піратства зріс у 2008 році на 3 процентних пункти - до 41%. У Центральній і Східній Європі найбільш високий рівень піратства спостерігається в Грузії (95%), Вірменії (92%), Азербайджані і Молдові (обидві – 90%). Країни з найнижчим рівнем піратства в регіоні - Чехія (38%), Угорщина (42%) і Словаччина (43%). Найбільших успіхів добилася Росія, де за рік рівень піратства знизився на 5 п.п. - до 68% (а за 6 років показник знизився на 19 пунктів).

За даними IDC, хоча на країни, що розвиваються, припадає 45% світового ринку ПК і комплектуючих, їх роль на світовому ринку ПЗ становить менше 20%.

«Якби вага цих країн на ринку ПЗ була такою самою, як і на ринку комп`ютерної техніки, то ринок ПЗ зростав би на 40 млрд. дол. на рік. При цьому зниження світового рівня піратства лише на 1 процентний пункт на рік додало б ІТ-галузі доходів на 20 млрд. дол.», - говориться в дослідженні IDC.

Розповсюдження доступу до Інтернету розширюватиме пропозицію піратського ПЗ. Упродовж наступних п`яти років у країнах, що розвиваються, за оцінкою IDC, до мережі вийде ще 460 млн. чоловік. Найбільш високе зростання спостерігатиметься серед приватних осіб і малого бізнесу, серед яких рівень піратства зазвичай вище, ніж серед великих підприємств і державних установ.

Довідка УНІАН. Асоціація виробників програмного забезпечення Business Software Alliance – провідна організація, що виступає на підтримку безпечного і легального використання програмного забезпечення в цифровому світі. Асоціація діє на користь своїх учасників – міжнародних виробників програмного забезпечення і партнерів – виробників комп`ютерної техніки, виражаючи ці інтереси в роботі з державними органами і на міжнародних ринках. Учасниками BSA є такі компанії, як Adobe Systems Inc., Altium, Apple, Autodesk, Bentley Systems, Corel, CyberLink, Dassault Systems SolidWorks Corporation, Embarcadero, Famatech, FrontRange Solutions, Mamut, Materialise Software, Microsoft, Mindjet, NedGraphics, O&O Software, Quark, Ringler-Informatik, Scalable Software, Siemens, Staff & Line, Symantec, Tekla і The MathWorks.

Свою діяльність в Україні Business Software Alliance почала в 2008 році.

Компанія IDC – провідний глобальний постачальник інформації про стан ринку інформаційних технологій, телекомунікацій і побутової техніки. Компанія має понад 900 аналітиків у більш ніж 90 країнах світу, зокрема й в Україні.