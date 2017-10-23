У Києві відкрили пам'ятник "Героям-добровольцям АТО" (фоторепортаж)

У Києві сьогодні, 23 жовтня відкрили пам'ятник "Героям-добровольцям АТО". Як повідомляє кореспондент УНІАН, монумент відкрили у Деснянському районі міста в парку по вулиці Лисківська.

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Зазначається, що саме з цього місця 4 роки тому пішли на фронт перші добровольці Деснянського району столиці. На памятнику зображено добровольця АТО та символіка всіх підрозділів, які першими прийняли участь в АТО.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Костянтинівці Донецької області невідомі відірвали плиту з червоно-чорним прапором з пам'ятника загиблим бійцям АТО. Про це повідомляє телеканал "ДоТеБе". Пам'ятник встановили члени союзу ветеранів та воїнів АТО 13 жовтня, але не минуло й доби, як пам'ятний знак був зруйнований невідомими. У поліції за даним фактом вже порушили кримінальну справу.