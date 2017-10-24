"Не хотів би продовження": зірка "Гри престолів" розповів про перші провальні зйомки і успіх серіалу

Актор Кіт Герінґтон, який отримав найбільшу популярність завдяки ролі Джона Сноу в серіалі Гра престолів, розповів в інтерв'ю The Guardian про свої акторські плани, ставлення до сюжету серіалу і роман з колегою.

Харінгтон згадав про свої дні в театральній школі: «Ви думаєте, що знаєте світ, і ви занадто серйозно ставитеся до того, що ви робите, і наскільки це важливо, сидячи на сходинках, з кавою і сценарієм, весь в чорному».

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Незабаром після закінчення театральної школи він підписав контракт на зйомки пілота багатообіцяючої нової серії телевізійного фентезі Гра престолів в ролі молодого жителя півночі на ім'я Джон Сноу. Це була його перша роль на екрані. «Ми не знали, чи вийде він, і ми не знали, чи буде серіал хорошим, - пояснює він. - Але це був HBO, і це було американське телебачення, так що це здавалося великою справою».

Пілот Ігор престолів виявився невдалим: «Вони зробили багато помилок. Він виглядав не так, сприймався не так, в ньому не було нічого особливого». У ньому початковий Джон Сноу був одягнений в перуку, гладко поголений і з дитячим обличчям, яке Харінгтон ховає під бородою. Актор стверджує, що навряд чи хто-небудь бачив цей пілот, і жартує, що творці шоу ДБ Вейс і Девід Беніофф «шантажують» його копією: «Кажуть, якщо я коли-небудь їх сильно підведу, вони випустять його на YouTube. Час від часу вони посилають мені скріншот, як загрозу».

Потім образ 23-річного Харінгтона зробили більш мужнім, а весь серіал став бруднішим, грубішим і більш дорослим. І це принесло популярність, пише nv.ua.

Сьогодні Кіт знімається в восьмому, останньому, сезоні серіалу. Він дружить з Емілією Кларк, яка грає Дайенеріс, хоча через обширну географію вони не знімалися разом до сьомого сезону. «Але ми були дуже хорошими друзями на той час, коли потрапили в сексуальну сцену, - сміється Харінгтон. - Що дійсно дивно. Зазвичай ти знаєш актора, але ви не найкращі друзі. Головне було намагатися не сміятися. Це було так: окей, якщо ми будемо сміятися, ми ніколи не знімемо цю сцену».

Харінгтон вважає, що серіал закінчується в ідеальний час. «Я не хотів би, щоб він тривав ще рік, але якби серіал закінчився в минулому році, то відчувався б не досить довгим. Напевно, найбільш особливий рік був перший. На вулиці нас не впізнавали, ми не знали, що ми робимо, ми відмінно проводили час».

Слава робить його похмурим, говорить він. Кіт скептично ставиться до всього, що вона приносить. Коли він говорить слово «знаменитість», то робить лапки в повітрі. «Мені стає незручно, і я перетворююся на дратівливу людину». Він влаштовує собі дні, коли може відмовити людям в фотографії: «Але вам просто це потрібно, інакше ви починаєте відчувати себе манекеном».

З актрисою Роуз Леслі, його коханою по серіалу, вони закохалися в реальному житті в холодному ісландському селі, але довго не визнавали, що разом. Нещодавно вони вийшли на червону доріжку, тримаючись за руки. «Ми живемо разом, і ми пара, - говорить він. - Я твердо вірю, що це її відносини і мої. Тому я просто не кажу про це. Я щиро думаю, що це наше особисте життя».