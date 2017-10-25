Другий водій-учасник ДТП у Харкові відмовився спілкуватися з журналістами

Увесь тиждень після аварії Геннадій Дронов перебуває у нейрохірургічному відділенні. У лікарні сьогодні він кілька годин спілкувався зі слідчим. Статус Дронова не змінився, він і далі проходить у справі як свідок. На допиті його адвокат офіційно заявив, що водій бажає взяти участь у слідчому експерименті, та вкотре запевнив, що уникнути зіткнення його підзахисний не міг.

Читайте такожПоліція виставила охорону у лікарнях, де перебувають потерпілі у харківській ДТПТСН вдалося поспілкуватися з Дроновим, але від інтерв'ю на камеру він відмовився, посилаючись на погане самопочуття.

Адвокат Дронова Сергій Перепелиця заявив, що його підзахисний "виїжджав на перехрестя Сумської на дозволяючий сигнал світлофора, і, звісно, не можна було передбачити, що з'явиться інше авто на великій швидкості".