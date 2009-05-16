Експерт: майже 7 місяців банки не кредитують економіку України

В Україні немає власних підходів до вирішення проблем в економіці і, зокрема, у банківській сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив екс-заступник голови Національного банку України Сергій ЯРЕМЕНКО вчора під час прес-конференції.

На його думку, в очікуванні наступного траншу кредиту Міжнародного валютного фонду Нацбанк і уряд протягом кількох місяців не ухвалювали рятівних для економіки рішень і виконували лише те, що вимагав від України МВФ.

«Ми не робили логічних дій, а чекали траншу, після якого нам скажуть, що робити», - зазначив експерт.

Внаслідок цього, на його думку, через непродуманість і відсутність спільних дій Нацбанку й уряду вже майже 7 місяців банки не кредитують економіку. «Зупиняються ті галузі, які потребують "довгих" грошей, а в умовах кризи це неминуче. І ми бачимо, що в усіх країнах ставка рефінансування і доступ до грошей полегшують діяльність банкам і уряду», - сказав він.

Водночас, як зазначив С.ЯРЕМЕНКО, українські підприємства позбавлені можливості залучати гроші на тривалі терміни, оскільки банки майже не видають кредити або встановлюють завищені відсоткові ставки за ними. Експерт вважає, що Україна повинна наслідувати приклад інших країн і взяти курс на підтримку національного виробника через популяризацію українських товарів.

«Таким чином буде завантаження підприємств на повну потужність без імпорту. Це харчування, легка промисловість, транспорт і зв`язок. Саме в ці галузі треба було не обмежувати вливання кредитних коштів, щоб вони не обмежували свою продукцію», - вважає С.ЯРЕМЕНКО.

На його думку, ще на початку кризи в Україні була закладена тенденція до порятунку банків, а не економіки. «Економіка без рефінансування наприкінці 2008 р. стояла на голодному пайку та ледве трималася на плаву", - наголосив С.ЯРЕМЕНКО. На його думку, такий критичний стан економіки неминуче призвів до погіршення банківських активів, в яких закладено життєздатність банківської системи.