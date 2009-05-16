Пинзеник каже, що бюджету-2009 вистачить лише на зарплати і пенсії

Зіставлення доходів з багатьма статтями витрат засвідчило, що доходів бюджету 2009 року вистачає лише на зарплати, пенсії та комунальні платежі. Про це в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» (№17 (745) 16 - 22 травня 2009) сказав колишній міністр фінансів України Віктор ПИНЗЕНИК.

«На все інше коштів не вистачає. Не рятує навіть компроміс, досягнутий з Міжнародним валютним фондом, - 12 млрд. грн. на покриття дефіциту за рахунок чергового траншу. Крім покриття дефіциту, ще на обслуговування боргів необхідно 31 млрд. грн», - наголосив В.ПИНЗЕНИК.

Екс-міністр фінансів відзначив, що проектом бюджету на 2009 рік доходи передбачалися на рівні минулого року, без номінального зростання, проте ситуація погіршилася. «Зараз ми маємо відставання від минулого року за доходами на 5% проти січня-квітня 2008-го», - повідомив він.

При цьому, за словами екс-міністра, вже сьогодні незаплановані доходи від перевищення відрахувань до бюджету від прибутку Національного банку становили 2,5 млрд. грн.

«Цих мільярдів немає у плані. Планувалося 3,9 млрд. грн. на весь рік, тому в квітні Нацбанк мав перерахувати мільярд. А насправді перерахував 3,5 млрд. грн. Звідси - феноменальне в умовах економічного спаду виконання бюджету», - повідомив В.ПИНЗЕНИК.

Він додав, що не виконують план наповнення дохідної частини загального фонду податкова (з урахуванням невідшкодування ПДВ) й митниця, проте є величезне зростання у графі «інші міністерства й відомства».

«Наскільки я розумію, виплачується заборгованість з податків «Нафтогазом України» - і це попри його незбалансований фінансовий план», - відзначив екс-міністр.

Крім того, за його словами, важливою проблемою є загроза монетизації дефіциту.

«Упродовж декількох років заборгованість уряду з ОВДП перед НБУ дорівнювала нулю. На початку 2009-го заборгованість уряду перед НБУ становила 8,7 млрд., зараз ця цифра виросла вже до 24 млрд. Тільки за чотири місяці - 16 млрд. грн. монетизованого дефіциту», - повідомив В.ПИНЗЕНИК.