З 1 листопада українців чекає перерахунок пенсій, гаряча їжа в потягах і нові посвідчення для поїздок за кордон

З початком листопада на всіх українців чекає кілька важливих змін, йдеться у сюжеті програми"Сніданок з 1+1". Зокрема, відбудеться перерахунок пенсій для всіх українців. За словами міністра соціальної політики Андрія Реви, розмір виплат збільшився вже для 90% пенсіонерів, а це понад 10 млн людей.

Читайте такожПісля реформи: середня пенсія в Україні зросла на 559 гривень"Укрзалізниця" вводить повноцінне харчування у нічних потягах. До складу меню увійдуть перші страви, сендвічі, перекуски та десерти. Пасажири зможуть зробити попереднє замовлення під час покупки квитків, або ж купити їжу безпосередньо в потязі. Її вартість буде на рівні закладів громадського харчування середньої цінової категорії.

Крім цього, щоб поїхати на автомобілі за кордон, громадянам України доведеться отримати водійське посвідчення нового зразка. Для чого необхідно буде пройти медогляд і заплатити 201 грн. Права будуть видаватися максимум на 15 років, а водіям вантажного транспорту - на п'ять.

Компанія Google запустила в Україні сервіс безконтактної оплати зі смартфонів Android Pay, який дасть можливістьрозраховуватися в магазинах тільки за допомогою телефону. Додаток вже доступний для завантаження з Google Play. Офіційна заява про старт роботи сервісу очікується трохи пізніше.

А ще саме в цьому місяці має відбутися новий призов офіцерів запасу. Під нього можуть потрапити ті, хто закінчив військові кафедри, але так і не служив до 43 років. У Генштабі рекомендували призвати до 500 офіцерів запасу для проходження служби на базах, складах та арсеналах зберігання боєприпасів. Але остаточне рішення буде приймати міністр оборони, виходячи з потреб.