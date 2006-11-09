Електронні декларації прискорять відшкодування ПДВ

Впровадження електронних декларацій для платників податку на додану вартість дозволить прискорити процес його відшкодування.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив сьогодні в ході круглого столу «Податок на додану вартість: відмінити не можна реформувати» колишній міністр фінансів України Віктор ПИНЗЕНИК.

Говорячи про проблему заборгованості з відшкодування ПДВ, він зазначив, що вона в першу чергу пов`язана з тривалістю процедури перевірки суб`єктів господарської діяльності, що подали заявку на відшкодування.

“Ідея електронних декларацій для платників ПДВ дозволяє створити прозорий механізм їх перевірки й прискорити процес його відшкодування, відмовившись від тривалих тотальних перевірок. При правильному застосуванні електронна декларація дозволить оперативно виявляти фіктивні заявки на відшкодування в ланцюзі платників податку”, - пояснив В.ПИНЗЕНИК.

При цьому, на його думку, дуже важливо, щоб інформацією щодо ПДВ володіли декілька держорганів, а не тільки Державна податкова адміністрація. Він підкреслив, що, “доступ до інформації - важливий елемент усунення зловживань із відшкодуванням ПДВ».

У той же час В.ПИНЗЕНИК піддав критиці плани Кабміну щодо введення ПДВ-рахунків і ПДВ-облігацій.

“Не дивлячись на те, що затягування з поверненням ПДВ примушує підприємства заміщати вилучені обігові кошти кредитами й зменшує базу оподаткування для податку на прибуток, ПДВ виконує й функції кредитного інструменту. ПДВ кредитує економіку значно більше, ніж вилучає коштів, оскільки продажі продукції відбуваються щодня, на рахунку суб`єкта господарювання кожен день акумулюється ПДВ, а виплата його відбувається тільки один раз на місяць”, – сказав В.ПИНЗЕНИК.

Зараз же, за його словами, робляться спроби “занести сокиру” й над цим позитивним аспектом ПДВ.

Що стосується ПДВ-облігацій, то В.ПИНЗЕНИК вважає, що “це по суті націоналізація коштів. ПДВ штучно хочуть зробити прибутковою частиною бюджету, а це те ж саме, що сказати людям – ми вам зарплату виплатимо облігаціями, а ви вставайте в чергу й ми вам потім виплачуватимемо гроші по цих облігаціях”.

Особливо дивно, на думку В.ПИНЗЕНИКА, затримки з поверненням ПДВ виглядають на фоні відсутності проблем із виконанням бюджету. “Сьогодні ні за доходами, ні за джерелами фінансування в Держбюджету немає проблем, є лише невелике невиконання за підсумками останніх 3-х місяців. На рахунку Кабміну 14 млрд. грн., і профінансувати дефіцит бюджету можна навіть, якщо приватизація не принесе очікуваних коштів. При цьому відшкодування ПДВ є найнижчим за цей рік – у жовтні відшкодовано тільки 60% ПДВ. Якщо в липні було 523 млн. грн. відставання від плану щодо відшкодування ПДВ, то на сьогоднішній день ця цифра зросла до 1 млрд. 863 млн..»

При цьому він вважає, що повернення 1 млрд. 863 млн. грн.. ПДВ на виконанні бюджету не позначиться.

Він переконаний, що проблема повернення ПДВ лежить у політичній площині, а також у методах застосування даного податку.

“Я б дуже не хотів, щоб Україна не винаходила нові варіанти покращення цього податку”, - зазначив В.ПИНЗЕНИК.

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада В.ПИНЗЕНИК заявив, що за 100 днів роботи уряду Віктора ЯНУКОВИЧА в Україні значно погіршився інвестиційний клімат і, в першу чергу, через проблеми з ПДВ і, зокрема, з його відшкодуванням.

В.ПИНЗЕНИК зазначив, що за останні місяці значно зросли суми невідшкодованого ПДВ. За його даними, якщо за підсумками січня-липня 2006 року (в цей час В.ПИНЗЕНИК очолював Мінфін – УНІАН) виконання плану відшкодування ПДВ становило 94,2% на місяць, то за серпень-жовтень показник знизився до 69,5%.

При цьому, підкреслив В.ПИНЗЕНИК, якщо відшкодування й проводиться, то при розподілі коштів віддається перевага східним регіонам, принаймні, останні декілька місяців.

За словами В.ПИНЗЕНИКА, безумовно, східні області й, зокрема, Луганська та Донецька, як найбільші експортери завжди одержували основні суми відшкодування, але зростання відшкодування даним регіонам В.ПИНЗЕНИК вважає необгрунтованим. Так, за його інформацією, в січні-липні 2006 року на Донецьку область припадало 25% загального обсягу відшкодування ПДВ, при цьому за підсумками серпня-жовтня частка області зросла до 43,9%, що незіставно з достатньо помірним зростанням експорту області. В.ПИНЗЕНИК також повідомив, що на сьогодні найнижчий показник виконання плану відшкодування ПДВ має Одеська область, при цьому Київ на кінець жовтня одержав всього 25% планових обсягів відшкодування ПДВ.